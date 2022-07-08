Свое лого на танк за донат для ВСУ. Волонтеры собирают средства на нужды военного подразделения, которое предоставит технику для нанесения мема

8 июля, 17:25
Представьте реакцию оккупантов (Фото:@idol0v/Twitter)

Представьте реакцию оккупантов (Фото:@idol0v/Twitter)

Волонтеры совместно с фондом Коло собирают 150 тысяч грн, чтобы нанести на танк или БТР популярный мем с улыбающейся лягушкой — Wednesday, my Dudes, а вырученные средства направить на нужды подразделения, которое предоставит технику для этого.

«Просто представьте, как ЭТО ездит, например, по степям Херсонщины. Лучшее ИПСО из возможных, полный разрыв реддита, окончательное прощай», — комментирует волонтер фотографию с военной техникой, к которой прифотошопили лицо лягушки из мема.

Видео дня
https://twitter.com/idol0v/status/1544994493543448577

Из 150 необходимых собрали уже 70 тысяч гривен.

На сайте фонда Коло можно забрендировать военную технику за донат. Для этого необходимо приобрести лот, команда организации разрабатывает дизайн, печатает его и отправляет в дружеские части, где наносится брендирование. Лот может приобрести как компания, так и частное лицо.

Впервые мем Wednesday, my Dudes запостили еще в 2014 году. Автор под ником kidpix2 подписал фотографию с животным «это среда, мои чуваки». Почему именно эта подпись, и как это связано с лягушкой неизвестно. Но настоящую популярность мем получил в 2016 году, когда один из американских вайнеров (вайны — короткие, шутливые видео на 15 секунд, популярные в 2013—2016 годах) JimmyHere использовал фразу «It is Wednesday, my dudes», а затем начал имитировать звуки щитоспинки (это род земноводного, являющегося главным героем мема).

После этого у лягушки появился собственный твиттер-аккаунт, который создал пользователь с ником MyDudes_. Автор каждую среду публиковал ту же картинку с земноводным, внося изменения в праздники и исходя из главных трендов дня.

https://twitter.com/MyDudes_/status/1544739875911606274
https://twitter.com/MyDudes_/status/1476217103191527431
https://twitter.com/MyDudes_/status/1473668221370871813
https://twitter.com/MyDudes_/status/1453347311300620289

Шесть лет спустя, а профиль до сих пор функционирует и каждую среду в нем можно встретить известную лягушку.

Напомним, что украинский волонтер Антон Соколенко предлагает иностранцам за деньги написать любое сообщение на артиллерийских снарядах калибра 152 миллиметра, которыми стреляют по оккупантам. Денежные средства идут на вооружение для украинских бойцов.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) БТР Благотворительность Мемы

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