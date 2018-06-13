Испанский журналист перехитрил пресс-службу футболиста Гризманна и задал вопрос голосом смартфона - видео

Смекалку журналиста не оценили и попросили передать микрофон дальше

Чтобы испанские журналисты не доставали суперзвезду сборной Франции и испанского клуба Атлетико Мадрид Антуана Гризмана, его пресс-секретарь разрешил задавать вопросы только на французском языке. Журналист Педро Мората из радио Cadena SER смог обойти это правило.

Запрет был введен из-за слухов о том, что Гризман собирается переходить в другой испанский клуб - Барселону, пишет Mashable. Таким образом организаторы интервью хотели оградить спортсмена от назойливых вопросов на эту тему.

Мората включил смекалку и задал свой вопрос с помощью переводчика в смартфоне, приставив его к микрофону, чем повеселил спортсмена и других журналистов.

⚽ Quan el teu francès no és prou bo per fer una pregunta, i fas ús del traductor automàtic del mòbil: https://t.co/gNtVbl0zjb pic.twitter.com/a17NNeNGcc — Esport3 (@esport3) 12 июня 2018 г.

Пресс-секретарь такой вопрос не принял и попросил передать микрофон дальше.