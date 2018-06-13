13 июня 2018, среда

Испанский журналист перехитрил пресс-службу футболиста Гризманна и задал вопрос голосом смартфона - видео

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Смекалку журналиста не оценили и попросили передать микрофон дальше
скрин из видео

Смекалку журналиста не оценили и попросили передать микрофон дальше

Чтобы испанские журналисты не доставали суперзвезду сборной Франции и испанского клуба Атлетико Мадрид Антуана Гризмана, его пресс-секретарь разрешил задавать вопросы только на французском языке. Журналист Педро Мората из радио Cadena SER смог обойти это правило.

Запрет был введен из-за слухов о том, что Гризман собирается переходить в другой испанский клуб - Барселону, пишет Mashable. Таким образом организаторы интервью хотели оградить спортсмена от назойливых вопросов на эту тему. 

Мората включил смекалку и задал свой вопрос с помощью переводчика в смартфоне, приставив его к микрофону, чем повеселил спортсмена и других журналистов. 

Пресс-секретарь такой вопрос не принял и попросил передать микрофон дальше. 

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