«Еще и каски испортила». Участница жюри Евровидения певица Ирина Федишин «проверила» шлемы от США и возмутила этим Сеть

19 мая, 09:38
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Каска: просто существует. Ирина Федишин (Фото:Первая частная мемарня/Telegram)

Каска: просто существует. Ирина Федишин (Фото:Первая частная мемарня/Telegram)

Певица Ирина Федишин, которая была в жюри на Евровидении-2022, поставившем польскому конкурсанту 0 баллов, попала в очередной скандал, когда опубликовала видео, где стреляла с близкого расстояния в каски, которые передала ВСУ Америка. В комментариях украинцы возмущались тем, что функция шлемов заключается в защите военных от обломков снарядов, а не в пуленепробитье. НВ собрало актуальные посты и мемы.

Видео со шлемами певица опубликовала в соцсетях 14 мая.

https://www.facebook.com/watch/?v=571401740953786

В комментариях разгорелся конфликт.

Facebook
Фото: Facebook
Facebook
Фото: Facebook
Facebook
Фото: Facebook

Здесь объяснение того, почему каски не предназначены для того, чтобы выдерживать пули.

Видео дня

Но без шуток в Сети не обошлось. Комик и музыкант Иван Марунич присоединился к обсуждению с принципиальной позицией по поводу творчества Федишин.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/5189962704391639

Его поддержал также продюсер Александр Бахтияр.

https://www.facebook.com/100013446165049/posts/1461215084336683/?d=n

Без мемов не обошлось.

«Генштаб недоволен» тем, что Федишин получила оружие.

В Твиттере нашли фото шлема, который понравился бы Ирине Федишин.

https://twitter.com/Sivak_Dima/status/1526097224727515137

А также эксклюзивное изображение момента проверки касок от США.

https://twitter.com/mirychjc/status/1526158385141403648

Напомним, что 14 мая в городе Турин, Италия состоялся финал Евровидения-2022. Украинцы продолжают радоваться победе Kalush Orchestra, но вместе с этим возмущаться оценкой украинского жюри, которое отдало все баллы Великобритании и ноль для польского конкурсанта.

Ирина Федишин — член жюри конкурса — на своей странице объяснила, что она лично поставила Польше 10 баллов и показала скрин протокола. Оказалось, что это не количество баллов, а место в рейтинге.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Каски Реакция соцсетей Ирина Федишин Евровидение 2022

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