Инженер создал камеру, которая превращает снимки в "детские" рисунки и печатает их

Инструкцию и исходный код для создания такого фотоаппарата изобретатель выложил в свободный доступ

Австралийский инженер Дэн Манкиш создал камеру, которая работает, как фотоаппарат Polaroid, только печатает не снимки, а схематические рисунки того, что находится в кадре.

Камера с помощью искусственного интеллекта определяет объекты в кадре, например компанию друзей или еду, и подбирает изображение из 50-миллионной базы рисунков Google Quick, Draw!, а встроенный принтер печатает изображение.

Ранее поисковый гигант Google запустил игру Quick, Draw!, чтобы пользователи со всего мира смогли научить нейросеть распознавать схематические рисунки.

Пользователю нужно было нарисовать шесть простых объектов по 20 секунд на каждый так, чтобы алгоритм смог его распознать.

За полтора года в базе Quick, Draw! накопилось более 50 миллионов рисунков. Именно их использовал Манкиш в своем фотоаппарате.

Инструкцию и открытый код он выложил на GitHub.