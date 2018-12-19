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Блестит и неприятно пахнет. Инженер NASA создал бомбу для воров посылок

Сегодня, 14:28
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После срабатывания бомбы все блестки убрать практически невозможно

скрин из видео

Если вор не выбрасывает посылку из-за неприятного запаха, она выстреливает в него блестками. 

Инженер NASA Марк Робер придумал, как проучить воров, которые крадут его посылки из Amazon из-под дверей. Он создал бомбу, которая после похищения каждые 30-секунд испускает неприятный запах, а если вор ее не бросает, то выстреливает огромным количеством блесток, от которых невозможно избавиться.

Она оборудована камерами, которые в формате видео-360 снимают все происходящее. Выглядит это все как коробка с колонкой Apple HomePod. 

Также он поместил на нее пасхалку. Имя получателя на коробке - Кевин Маккалистер из Один дома. 

 

 

 

 

 

 

 

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