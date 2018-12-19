Блестит и неприятно пахнет. Инженер NASA создал бомбу для воров посылок
Сегодня, 14:28
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Если вор не выбрасывает посылку из-за неприятного запаха, она выстреливает в него блестками.
Инженер NASA Марк Робер придумал, как проучить воров, которые крадут его посылки из Amazon из-под дверей. Он создал бомбу, которая после похищения каждые 30-секунд испускает неприятный запах, а если вор ее не бросает, то выстреливает огромным количеством блесток, от которых невозможно избавиться.
Она оборудована камерами, которые в формате видео-360 снимают все происходящее. Выглядит это все как коробка с колонкой Apple HomePod.
Также он поместил на нее пасхалку. Имя получателя на коробке - Кевин Маккалистер из Один дома.