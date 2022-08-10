«Мы просто хотели нормальное фото». Инстаграм-профиль собирает неудачные семейные фото, которые люди почему-то продолжают беречь в альбомах
Интересна была поездка, наверное (Фото:awkwardfamilyphotos/Instagram)
Инстаграмм-профиль Awkward Family Photos (Неловкие семейные фото) собирает фотографии от пользователей, которые делятся неудачными кадрами из своих фотоальбомов. За страницей следит миллион подписчиков, а НВ отобрал самые забавные фото.
"Это фотография моей дочери с ее папой, которые катаются на американских горках Tennessee Tornado в Dollywood. Когда мы увидели фото в торговом киоске, мы так рассмеялись, что просто ДОЛЖНЫ были его купить!»
«Мы просто хотели милое семейное фото».
«Мою бабушку укусил пеликан на пирсе, а потом она начала его ругать».
«Моя любимая фотография моей сестры. Ей было 6 лет, она устала, и она только что попробовала газированный виноградный сок. Не фанатка».
«Трудно заставить всех четырех братьев вести себя нормально на снимке, но самый старший точно пытался держать всех в куче».
«Мое школьное фото по баскетболу».
«Тот раз, когда мой брат пытался перепрыгнуть через столб…"
«Мои родители и младшая сестра в отпуске в Хорватии. Это был долгий день, и она была очень уставшей».
«Мой муж фотографировал весь процесс родов. В этот момент меня начали зашивать и, пожалуй, это был лучший момент для селфи».
Напомним, что НВ делал подборку детских, семейных и свадебных фото, которые хочется спрятать подальше от своих глаз.
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