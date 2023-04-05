Путин не дождался аплодисментов от иностранных послов — видео 5 апреля, 22:46 Кукла, изображающая голову российского диктатора Владимира Путина, на мероприятии, посвященном годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину, 25 февраля (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Российский диктатор Владимир Путин оконфузился после приема верительных грамот у послов 17 стран, среди которых была новая посол США в Москве Линн Мари Трейси.

Во время церемонии в Кремле глава преступного режима и иностранные послы находились в разных концах комнаты. После приема грамот Путин заявил, что желает дипломатам «всяческих успехов», и выжидательно посмотрел на них, но те не отреагировали. Затем диктатор еще раз намекнул, что собирается уходить.



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«На этом церемония, к сожалению, у нас заканчивается, потому что санитарные ограничения до сих пор действуют, нам не удастся с вами поговорить лично, но в ходе вашей работы, уверен, такая возможность еще неоднократно представится», — сказал глава кремлевского режима.



После этого Путин опять попрощался и посмотрел на послов, вероятно, ожидая аплодисментов или другой реакции. Судя по видео, некоторые в конце ответили ему кивками головы.

В ходе церемонии Путин повторял традиционную ложь российской пропаганды, в частности, обвинил посла США в том, что Россия развязала полномасштабную войну против Украины якобы по вине Вашингтона.