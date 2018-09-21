Инфляция - плохо, мемы - хорошо. Президент Венесуэлы попробовал мясо от известного повара-мема

Президент Венесуэллы Николас Мадуро посетил в Турции ресторан популярного повара-мема Нусрета Гокче, известного в сети под именем Salt Bae.
Ролик, в котором Мадуро ест дорогом ресторане, опубликовал сам Гокче, правда позже он его удалил, пишет BBC.
Повар в своей классической манере подал мясо президенту и его жене, а также подарил им футболку со своим изображением.
В сети раскритиковали Мадуро за то, что он позволяет себе обеды в дорогом ресторане, при том что 87% населения Венесуэллы находится за чертой бедности и голодает.
YOU SHOULD FEEL SHAME ???? @nusr_ett #MaduroSeJartaConTUDinero pic.twitter.com/kvaUUbBomp— VENEZUELA (@OpinandoPorAqui) 18 сентября 2018 г.
Гокче тоже досталось за то, что обслуживал диктатора. Разозленные венесуэльцы, проживающие в США, устроили под его рестораном в Маями акцию протеста.
Angry Venezuelans take on Salt Bae’s restaurants after the celebrity chef served an expensive steak dinner to Venezuelan President Nicolás Maduro. #TheMoment pic.twitter.com/sZfJtPPyGY— CBC News: The National (@CBCTheNational) 20 сентября 2018 г.
Повар обрел вирусную популярность в 2017 году после того, как придумал оригинальный способ солить мясо через локоть.
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