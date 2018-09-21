21 сентября 2018, пятница

Инфляция - плохо, мемы - хорошо. Президент Венесуэлы попробовал мясо от известного повара-мема

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Мадуро курит сигару и позирует, как Salt Bae
nusr_et via Instagram

Мадуро курит сигару и позирует, как Salt Bae

Президент Венесуэллы Николас Мадуро посетил в Турции ресторан популярного повара-мема Нусрета Гокче, известного в сети под именем Salt Bae. 

Ролик, в котором Мадуро ест дорогом ресторане, опубликовал сам Гокче, правда позже он его удалил, пишет BBC.

Повар в своей классической манере подал мясо президенту и его жене, а также подарил им футболку со своим изображением.

В сети раскритиковали Мадуро за то, что он позволяет себе обеды в дорогом ресторане, при том что 87% населения Венесуэллы находится за чертой бедности и голодает.

Гокче тоже досталось за то, что обслуживал диктатора. Разозленные венесуэльцы, проживающие в США, устроили под его рестораном в Маями акцию протеста. 

Повар обрел вирусную популярность в 2017 году после того, как придумал оригинальный способ солить мясо через локоть.

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Ottoman steak ????

Публикация от Nusr_et#Saltbae (@nusr_et)

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