«Илон Маск». Кремлевские пропагандисты наконец-то «выяснили», кто навел на Москву дроны-камикадзе 31 мая, 12:02 В РФ считают, что для наведения дронов были использованы спутники Starlink (Фото:NV)

Атака дронов-камикадзе на Москву и ее окрестности 30 мая еще глубже погрузили граждан РФ в паническую паранойю, отражением которой стала конспирологическая теория о причастности к этому известного американского предпринимателя Илона Маска.

Соответствующий бред российские пропагандисты начали распространять у себя в соцсетях.

Как утверждается, за несколько часов до атаки украинских беспилотников в небе над подмосковным Реутовом заметили рой спутников Starlink, принадлежащих компании Маска SpaceX.

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«В последний раз яркие точки, выстроенные в одну линию, видели в небе в нескольких регионах 16 и 17 мая. Тогда дрон-камикадзе упал на 380-м километре Московского большого кольца в районе деревни Тарутино», — заявили в прокремлевском Telegram-канале Mash, явно намекая на существование между всем этим какой-то связи.

Фото: Скриншот t.me/breakingmash

Тем временем украинцы в соцсетях шутят, что к атаке беспилотников-камикадзе на Москву может быть причастен «фонд мести Ани Лорак», либо же мэр Киева Виталий Кличко.