Илон Маск упомянул Kiev в своем твите. Ему рассказали, что #KyivnotKiev

Предпрениматель и изобретатель Илон Маск в Twitter анонсировал запуск суперзарядок Tesla Supercharger по всей Европе. В сообщении он отметил, что они появятся "от Ирландии до Киева, от Норвегии и до Турции".

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ