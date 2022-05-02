«Купи Россию и удали ее». В Сети обсуждают следующие бренды, которые приобретет Илон Маск после новости о покупке Twitter

2 мая, 15:51
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Если бы… (Фото:Twitter)

Если бы… (Фото:Twitter)

Пользователи Сети продолжают бросать идеи бизнесмену Илону Маску о последующих приобретениях после того, как 25 апреля стало известно о его покупке Twitter. Среди популярных вариантов бренд Coca-Cola, McDonald`s и даже Россия. НВ собрал несколько предложений и мемов о новости.

Первым шутить начал сам Маск. "Дальше я куплю Coca-Cola и верну в нее кокаин".

https://twitter.com/elonmusk/status/1519480761749016577

Затем он стал отвечать на твиты подписчиков. Здесь ему уже предлагают купить сеть фаст-фудов McDonald`s.

Видео дня
https://twitter.com/elonmusk/status/1519495982723084290

Тема разлетелась, а соответственно начали распространяться мемы, где от Илона Маска якобы появляются новые твиты. «Далее я куплю Беларусь, чтобы показать, откуда готовилось нападение».

Twitter
Фото: Twitter

«Теперь я куплю Россию и удалю ее».

Twitter
Фото: Twitter

«Теперь я куплю TikTok и удалю его». Надеемся, что нет.

Twitter
Фото: Twitter

Facebook тоже под угрозой.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/119211070758211

Ну и еще немного мемов.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/118993527446632
https://www.facebook.com/Memagramm/posts/120628710616447

Отметим, что глава SpaceX и Tesla Илон Маск покупает компанию Twitter за 44 млрд долларов. Об этом сообщает PR Newswire.

По условиям сделки, акционеры Twitter получат $54,2 наличными за каждую акцию компании, которой владеют. Цена на 38% выше стоимости акций на момент закрытия торгов 1 апреля, перед заявлением Маска о покупке 9% акций компании. После финализации сделки Twitter станет частной компанией.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Twitter Мемы Илон Маск

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