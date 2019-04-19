Илон Маск достиг нового уровня безумия в Twitter. Теперь он - овечка
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже давно развлекает пользователей Twitter. На этот раз все вышло на новый уровень - он поставил картинку овечки на аватарку и публикует твиты от ее имени.
Все началось с того, что издание о технологиях и науке MIT опубликовало статью о самом большом самолете, который совершил свой первый полет. И все бы ничего, но в подводке к материалу MIT охарактеризовало лайнер словосочетанием "absolute unit".
Выражение около года назад стало мемом - так называют очень большие вещи, животных и людей.
Неожиданно на твит ответил Илон Маск - он тоже назвал себя "absolute unit" и прикрепил изображение барашка, которое в свое время стало одним из самых популярных изображений этого мема.
На этом инженер не остановился - он поменял аватарку и свою биографию.
После этого барашек полностью захватил аккаунт Илона Маска и начал отвечать пользователям.
"Ого, он сделал это [поменял аватарку]. То есть, все, что нужно было сделать - это попросить? Тогда я хочу быть в твоей команде медиков на Марсе? - А ты хорошо ладишь с овечками?"
"Сегодня заказал по телефону Tesla Model 3, и уже через час мне доставили ее прямо под дом. Спасибо за лучший опыт покупки машины! - Овечки благодарны тебе"
"Очнитесь, стадо баранов! - овечка"
"Вселенная большая, а вот построенное изображение - не очень.
Но я - обычная овечка/баран"
"Покупать машину, у которой в конце-концов не будет автопилота - то же самое, что покупать лошадь вместо автомобиля в 1919. Или овцу".
Но и это не конец истории, ведь к шутке присоединился и Музей английских деревень - именно их снимок использовал Маск на своей аватарке.
Музей наоборот поставил себе на профиль картинку изобретателя и даже переименовал имя аккаунта с The Museum of English Rural Life на The Muskeum of Elonglish Rural Life.
"Поменялись душами с Музеем английских деревень", - прокомментировал это преображение сам Маск.