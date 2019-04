Илон Маск достиг нового уровня безумия в Twitter. Теперь он - овечка Сегодня, 14:03 548 Цей матеріал також доступний українською Will Smith hosts Meme Review w/ Elon Musk / Youtube - скриншот Илон Маск не может остановиться и генерирует мем за мемом Will Smith hosts Meme Review w/ Elon Musk / Youtube - скриншот

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уже давно развлекает пользователей Twitter. На этот раз все вышло на новый уровень - он поставил картинку овечки на аватарку и публикует твиты от ее имени.

Все началось с того, что издание о технологиях и науке MIT опубликовало статью о самом большом самолете, который совершил свой первый полет. И все бы ничего, но в подводке к материалу MIT охарактеризовало лайнер словосочетанием "absolute unit".

Выражение около года назад стало мемом - так называют очень большие вещи, животных и людей.

Неожиданно на твит ответил Илон Маск - он тоже назвал себя "absolute unit" и прикрепил изображение барашка, которое в свое время стало одним из самых популярных изображений этого мема.

I’m an absolute unit too pic.twitter.com/Rf0BTJmeEN — Elon Musk (@elonmusk) 17 апреля 2019 г.

На этом инженер не остановился - он поменял аватарку и свою биографию.

Фото: скриншот - Твиттер Илона Маска

После этого барашек полностью захватил аккаунт Илона Маска и начал отвечать пользователям.

Are you good with sheep? — Elon Musk (@elonmusk) 17 апреля 2019 г.

"Ого, он сделал это [поменял аватарку]. То есть, все, что нужно было сделать - это попросить? Тогда я хочу быть в твоей команде медиков на Марсе? - А ты хорошо ладишь с овечками?"

Sheeps thank you 🙏 — Elon Musk (@elonmusk) 18 апреля 2019 г.

"Сегодня заказал по телефону Tesla Model 3, и уже через час мне доставили ее прямо под дом. Спасибо за лучший опыт покупки машины! - Овечки благодарны тебе"

“Wake up sheeple!” - sheep — Elon Musk (@elonmusk) 19 апреля 2019 г.

"Очнитесь, стадо баранов! - овечка"

But I’m just a simple sheep/ram — Elon Musk (@elonmusk) 19 апреля 2019 г.

"Вселенная большая, а вот построенное изображение - не очень.

Но я - обычная овечка/баран"

Or a sheep — Elon Musk (@elonmusk) 19 апреля 2019 г.

"Покупать машину, у которой в конце-концов не будет автопилота - то же самое, что покупать лошадь вместо автомобиля в 1919. Или овцу".

Но и это не конец истории, ведь к шутке присоединился и Музей английских деревень - именно их снимок использовал Маск на своей аватарке.

Музей наоборот поставил себе на профиль картинку изобретателя и даже переименовал имя аккаунта с The Museum of English Rural Life на The Muskeum of Elonglish Rural Life.

Two can play at this game pic.twitter.com/pNbcOkXTZ7 — The Muskeum of Elonglish Rural Life (@TheMERL) 17 апреля 2019 г.

"Поменялись душами с Музеем английских деревень", - прокомментировал это преображение сам Маск.