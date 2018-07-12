12 июля 2018, четверг

Иллюзионист показал реперу Дрейку фокус с леденцом. Музыкант не поверил своим глазам

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Дрейк не понимает, что происходит
juliusdein via Facebook

Дрейк не понимает, что происходит

Известный британский иллюзионист Джулиус Дейн встретил на вечеринке репера Дрейка и показал ему фокус с леденцом. 

Дейн спросил репера про его любимого супергероя (им оказался Бэтмен), а потом засунул леденец в рот и вытащил его уже в форме головы Бэтмена. Дрейк не поверил в происходящее, а потом выругался. 

Blowing Drakes mind! ???? @champagnepapi #drake

Публикация от Julius Dein (@juliusdein)

 

Джулиус Дейн - популярный в британии иллюзионист. Он снимает свои трюки на улицах, а потом выкладывает их в Instagram. 

???????? Hitting Europe this summer, where shall I go? ✈️

Публикация от Julius Dein (@juliusdein)

Некоторые его фокусы не удаются и "жертва" их разгадывает. Мисс Доминиканская Республика его раскусила. 

 

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