Иллюзионист показал реперу Дрейку фокус с леденцом. Музыкант не поверил своим глазам

Известный британский иллюзионист Джулиус Дейн встретил на вечеринке репера Дрейка и показал ему фокус с леденцом.

Дейн спросил репера про его любимого супергероя (им оказался Бэтмен), а потом засунул леденец в рот и вытащил его уже в форме головы Бэтмена. Дрейк не поверил в происходящее, а потом выругался.

Джулиус Дейн - популярный в британии иллюзионист. Он снимает свои трюки на улицах, а потом выкладывает их в Instagram.

Некоторые его фокусы не удаются и "жертва" их разгадывает. Мисс Доминиканская Республика его раскусила.