Игрок российского Шинника объяснил, за что получил в глаз от футболиста Миная — видео 15 февраля, 11:34 Артем Семейкин пострадал из-за своего хамства (Фото:Скриншот видео tweetsNV)

Защитник ярославского Шинника Артем Семейкин попытался объяснить, за что был избит футболистом закарпатского Миная в отеле Royal Seginus в турецком городе Лара.

По словам 26-летнего россиянина, причиной того, что кто-то из украинцев решил дать ему в глаз стало прославление государства-агрессора.

«Я спал вообще. Услышал просто, что человек в коридоре кричит „Слава Украине“. А я говорю: „Нет, братуха, слава России“. Ну и пошло», — заявил он в комментарии кремлевской пропаганде.

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При этом его версия противоречит словам других участников событий.

Как рассказал Fanday.net защитник Миная Дмитрий Немчанинов, Семейкин вел себя по-хамски по отношению к обслуге отеля.

«Наши ребята были в туалете, а какой-то пьяный футболист из Шинника там нарыгал и начал что-то рассказывать уборщице. Она ему отвечала на турецком, а он такой: „Говори по-русски, я тебя не понимаю“. Наши ребята ему говорят: „Не понимаешь? Сейчас мы тебе объясним тогда по-русски“. И ударили его. Он реально вел себя по-свински с той женщиной», — рассказал украинский футболист.

После этого Семейкин побежал за подмогой, из-за чего и началась массовая драка, в результате которой, кроме него, пострадали еще трое его одноклубников.