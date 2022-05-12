«Хвильовий вбив Фітільова». У TikTok появился новый аккаунт, в котором шутливо знакомят пользователей с украинской литературой

12 мая, 16:05
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Любитесь, чернобровые, но не со Степаном Радченко (Фото:Скриншот с видео)

Любитесь, чернобровые, но не со Степаном Радченко (Фото:Скриншот с видео)

Если вдруг вы еще не влюбились в украинскую литературу, то TikTok-аккаунт «Тупочитай» вам в этом поможет. Иронические видео о писателях, поэтах и персонажах из разных произведений знакомят пользователей с литературным наследием Украины. НВ собрало самые интересные видео.

Владимир Винниченко разбил не одно сердце Федькой-оборванцем. Готовьте салфетки, когда будете читать.

@tupochitay якщо бути відвертими, то ми пускали сльозу і по тим творам, але «Федько-халамидник- hits different💔 #тупочитай #Київ #літературнийтікток #україна #літератураукраїнською #укрліт #рекомендації #література ♬ оригинальный звук - ㅤ

Степана Радченко из романа Город Валерьяна Пидмогильного понять можно, но не хочется.

Видео дня
@tupochitay люди, які кінять себе з Степаном Радченко знайте, що я вам трохи не довіряю😅 #тупочитай #укрліт #літературнийтікток #україна #літератураукраїнською #Київ ♬ Bailando - Paradisio

Краткое содержание произведения Интермеццо Михаила Коцюбинского. Интермеццо — это «пауза» в переводе с итальянского языка. Потому что всем нам нужен отдых «без стальной руки города».

@tupochitay мені здається, що це прям найстисліший і при цьому вичерпний переказ цього твору😂 #тупочитай #рекомендації #літературнийтікток #Київ #літератураукраїнською #україна #learnontiktok #learn ♬ оригінальний звук - uanatio

Найдите десять отличий между Николаем Хвылевым и Николаем Фитилевым. Нашли? Тогда для вас есть плохие новости.

@tupochitay тримаємо хвіст пістолетом і не забуваємо жартувати про роздвоєння особистості у нашого коханого Хвильового ;) #тупочитай #літературнийтікток #україна #літератураукраїнською #Київ #learnontiktok #learn #Хвильовий ♬ original sound - Brent Rivera

Каждому нужен человек, который будет писать письма в стиле украинского поэта Василия Симоненко.

@tupochitay хлопці, все ж насправді так просто. користуйтесь лайфгаком ;) #тупочитай #літературнийтікток #літератураукраїнською #Київ #україна #рекомендації #learn #література #learnontiktok ♬ original sound - don’t spam like :(

Вот вам подборка литературных мемов.

@tupochitay друзі, ви просили і ось нова порція літературних мемів для вас ❤️ #тупочитай #рекомендації #літературнийтікток #україна #літератураукраїнською #Київ #learnontiktok #learn ♬ original sound - Vivan

Посмотрите это видео и только попытайтесь сказать, что не захотелось прочесть Тигроловы Ивана Багряного.

@tupochitay Іван Багряний займає почесне місце у списку українських авторів, що жили в часи репресій в радянському союзі і нехтували заборонами #тупочитай #рекомендації#літературнийтікток #Київ #літератураукраїнською #україна #learnontiktok #learn ♬ вітчизна - ковток свіжої музики 🇺🇦

Собственно, будьте готовы и к печальным историям.

@tupochitay зізнавайтесь у коментарях, як часто ви зупинялись, щоб поплакати? автор відео двічі, поки робив його 😅 #тупочитай #літературнийтікток #україна #літератураукраїнською #Київ #буктокер #буктокукраїнською #букток ♬ original sound - Sadaddios

Напомним, что украинский язык невероятно красив. Но этот факт не упрощает его изучение иностранцами. Особенно когда в предложениях «покривало покривало покривало», «косий косить косою» и «зеленіжє зелень». В новом тренде TikTok украинцы делятся казусными выражениями из соловьиного, а НВ собрало актуальные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Украинская литература Василь Симоненко TikTok

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