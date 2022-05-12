«Хвильовий вбив Фітільова». У TikTok появился новый аккаунт, в котором шутливо знакомят пользователей с украинской литературой
Любитесь, чернобровые, но не со Степаном Радченко (Фото:Скриншот с видео)
Если вдруг вы еще не влюбились в украинскую литературу, то TikTok-аккаунт «Тупочитай» вам в этом поможет. Иронические видео о писателях, поэтах и персонажах из разных произведений знакомят пользователей с литературным наследием Украины. НВ собрало самые интересные видео.
Владимир Винниченко разбил не одно сердце Федькой-оборванцем. Готовьте салфетки, когда будете читать.
Степана Радченко из романа Город Валерьяна Пидмогильного понять можно, но не хочется.
Краткое содержание произведения Интермеццо Михаила Коцюбинского. Интермеццо — это «пауза» в переводе с итальянского языка. Потому что всем нам нужен отдых «без стальной руки города».
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Каждому нужен человек, который будет писать письма в стиле украинского поэта Василия Симоненко.
Вот вам подборка литературных мемов.
Посмотрите это видео и только попытайтесь сказать, что не захотелось прочесть Тигроловы Ивана Багряного.
Собственно, будьте готовы и к печальным историям.
Напомним, что украинский язык невероятно красив. Но этот факт не упрощает его изучение иностранцами. Особенно когда в предложениях «покривало покривало покривало», «косий косить косою» и «зеленіжє зелень». В новом тренде TikTok украинцы делятся казусными выражениями из соловьиного, а НВ собрало актуальные видео.
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