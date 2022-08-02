«Не рискнешь — не заработаешь». Пользователи Реддита делятся фото с наихудшими примерами условий «безопасности» на работе

2 августа, 16:55
Когда очень сильно любишь свою работу (Фото:Milo_from_trees/Reddit)

Когда очень сильно любишь свою работу (Фото:Milo_from_trees/Reddit)

Пользователи Реддита делятся фотографиями с самыми абсурдными условиями труда на своих работах, хотя они еще не видели, как украинские герои продолжают работать под обстрелами. Впрочем, в подборке кто-то стоит сразу на трех стремянках, у других в холодильнике рядом с питьевой водой поставили кислоту, а кого-то на высоте страховали поводком для собак. НВ собрал самые забавные примеры.

Гравитацию придумали в 1873 году. Люди в 1872 году:

zoalcoalt/Reddit
Фото: zoalcoalt/Reddit

«Он собирается бросить фрисби, чтобы другой парень побежал и поймал его?»

Milo_from_trees/Reddit
Фото: Milo_from_trees/Reddit

Вряд ли это хорошая идея.

chrisaed/Reddit
Фото: chrisaed/Reddit

Твое ментальное здоровье на 5 месяц войны (надпись на бумаге: «Не двигай стул, иначе стена упадет и убьет тебя»).

Видео дня
wene324/Reddit
Фото: wene324/Reddit

Мужчина не ищет легких путей.

zoalcoalt/Reddit
Фото: zoalcoalt/Reddit

«Сыграем в домино?»

De4dpool1027/Reddit
Фото: De4dpool1027/Reddit

«Если лифт не двигается — сделайте маленький прыжок, он должен поехать дальше».

Same_Ad4736/Reddit
Фото: Same_Ad4736/Reddit

Напомним, что сообщество Mum Central в Facebook запостило скриншот из Twitter пользователя, где тот рассказал, почему его дети плакали на этой неделе. В комментариях открылся целый портал в «радости отцовства». НВ собрал самые забавные причины для слез.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Работа Условия работы Reddit Безопасность

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