Гравитация на него не действует. Американский баскетболист повторил трюк Майкла Джексона

Кажется, что сила притяжения на баскетболиста НБА Кайри Ирвинга не действует.

Игрок американского баскетбольного клуба Бостон Селтикс Кайри Ирвинг повторил известный трюк Майкла Джексона из клипа Smooth Criminal. Причем сделал это без специальных приспособлений.

Kyrie is so close to becoming one with the singularity, dissipating into the cosmos and becoming our final overlord pic.twitter.com/fmzfKCiyDi