Говорят, что похож на PornHub. В Сети разошлись мнения про новый логотип Украины

"Забавно, что создатели и критики лого заходили в один и тот же раздел этого сайта"

Пользователи Сети раскритиковали новый логотип Украины и сравнили его с сайтом PornHub. С таким мнением согласились не все.

10 мая Кабмин Украины утвердил форму международного бренда Украины - Ukraine NOW, разработаный агенством Banda. Это минималистичный логотип с синим кружком, текст в котором меняется в зависимости от места его использования.

Пользователи Сети заметили, что элементы на нем повторяют элементы логотипа сайта PornHub.

"Куратор" киевских муралов Гео Лерос сделал инфографику про общественное мнение.

У блогера Антона Хозды тоже график.

Блогер Роман Шрайк нашел несколько ошибок и "совпадений".

Заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин отметил, что количество заходов в раздел Gay на PornHub из Украины увеличился.

Главный редактор интернет-журнала The Devochki считает, что новая айдентика приближена к реальности страны.

Основатель маркетингового агентства Fedoriv Андрей Федорив похвалил коллег и отметил, что это отличный сигнал к переменам.

Глава отдела коммуникаций Национальной рады реформ Петр Иванов считает, что важно чем этот бренд будут наполнять в дальнейшем.

Директор департамента туризма Украины Иван Липтуга говорит, что в новом дизайне есть шрифт, но не представлена сама Украина.