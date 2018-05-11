Говорят, что похож на PornHub. В Сети разошлись мнения про новый логотип Украины

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Коллаж скрин сайта/Banda via Facebook

"Забавно, что создатели и критики лого заходили в один и тот же раздел этого сайта"

Пользователи Сети раскритиковали новый логотип Украины и сравнили его с сайтом PornHub. С таким мнением согласились не все. 

10 мая Кабмин Украины утвердил форму международного бренда Украины - Ukraine NOW, разработаный агенством Banda. Это минималистичный логотип с синим кружком, текст в котором меняется в зависимости от места его использования. 

Пользователи Сети заметили, что элементы на нем повторяют элементы логотипа сайта PornHub. 

"Куратор" киевских муралов Гео Лерос сделал инфографику про общественное мнение. 

У блогера Антона Хозды тоже график.

Блогер Роман Шрайк нашел несколько ошибок и "совпадений".

Заместитель министра информполитики Дмитрий Золотухин отметил, что количество заходов в раздел Gay на PornHub из Украины увеличился. 

 

Главный редактор интернет-журнала The Devochki считает, что новая айдентика приближена к реальности страны.

Основатель маркетингового агентства Fedoriv Андрей Федорив похвалил коллег и отметил, что это отличный сигнал к переменам. 

Глава отдела коммуникаций Национальной рады реформ Петр Иванов считает, что важно чем этот бренд будут наполнять в дальнейшем. 

Директор департамента туризма Украины Иван Липтуга говорит, что в новом дизайне есть шрифт, но не представлена сама Украина. 

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