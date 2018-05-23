Гостья королевской свадьбы продала сувениры с нее за 21 тысячу фунтов

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Пользователи eBay сделали 81 ставку
Claire Oliver/eBay

Пользователи eBay сделали 81 ставку

Британка Клэр Оливер продала на аукционе сувениры со свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Ей удалось выручить 21 тысячу фунтов (730 тысяч гривен).

О предприимчивой гостье сообщает издание Metro. 

Кроме родственников жениха и невесты на праздновании в замке Виндзор присутствовали 1200 британцев, которых лорды-наместники выбирали из всех уголков Великобритании. Одной из них была Клэр Оливер. 

Через несколько дней после свадьбы Клэр выложила на аукционе eBay сувениры, которые ей вручили на свадьбе. Среди них были магнит, бутылка воды, шоколадная медаль, песочное печенье, буклет с программой церемонии, письмо от имени принца Гарри и Меган Маркл, открытка, браслет, талон на бесплатную парковку, купон в сувенирный магазин Букингемского дворца и сумку.

После "ожесточенной" борьбы за лот, пользователи сделали 81 ставку, он был выкуплен за 21 тысячу фунтов (730 тысяч гривен).

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