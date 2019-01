Голландец неудачно отпраздновал Новый год и стал мемом. Провал показали в прямом эфире Сегодня, 14:55 2101 Цей матеріал також доступний українською У девушки Новый год тоже не удался скрин из видео

Надеемся, что ваш Новый год начался лучше, чем у этого мужчины. И девушки тоже.

Пользователь Twitter ThatRexGuy опубликовал видео с голландского телеканала, на котором показывали обратный отсчет перед Новым годом. В кадр попал мужчина, который в момент наступления полночи попытался поцеловать стоящую рядом девушку.

Она отклонилась от него и нервно засмеялась. Ролик посмотрели 11 миллионов раз, а сам случай стал мемом.

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W — Rex (@ThatRexGuy) December 31, 2018

Я надеюсь, что ваш 2019-й начался лучше, чем у этого парня

В сети справедливо заметили, что девушка пострадала не меньше.

Personally I hope everyone's 2019 starts off better than that woman's. https://t.co/q2Hv41utaN — Jordan Loveridge (@jtloveridge) January 1, 2019

better than his?? more like better than hers — #DrogasWave (@octobersfirst) January 1, 2019

В Нидерландах он уже звезда.

I saw this on tv, as I am Dutch.

It was hilarious, probably the whole Netherlands laughed at that moment. — Aaricia (@zeepaardenfun) January 1, 2019

Я видела это по телевизору, я - голландка. Это было уморительно, наверное, в этот момент смеялись все Нидерланды

Срочные новости: Местный мужчина чувствует отвращение

Более легкая версия ролика.

An accurate representation of how he tried to kiss her pic.twitter.com/p6D4jxTkxL — juju ????️‍???? (@julie_schlosh) January 2, 2019

Более сложная версия ролика.

SOLDAT À TERRE JE RÉPÈTE SOLDAT À TERRE, DEMANDE ÉVACUATION D'URGENCE pic.twitter.com/m0TkCYp8tr — MJ- Nether (@MJ_Nether) January 1, 2019

Многим от видео стало неловко.

The awkwardness afterwards???????????? pic.twitter.com/wxFEv6j5aF — L o $ T (@k_epes) January 1, 2019

Yikes, the way he was mouthing at the air. pic.twitter.com/acI7J99JhB — Angelica LoDico (@angelical0dico) January 2, 2019

Это уже было у Мистера Бина.