«Я тебя не хочу. Я хочу палку колбасы». У TikTok появился новый романтический тренд

21 июля, 17:47
Хочется простого человеческого — палку колбасы (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Хочется простого человеческого — палку колбасы (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok распространяют новый шутливый звук, автор которого отмечает, что «я тебя не хочу, я хочу палку нормальной колбасы. Если принесешь палку нормальной колбасы, может, и тебя захочу». Такое бескомпромиссное заявление собрало почти тысячу видео, а НВ выбрал самые забавные.

Оригинал точно стоит внимания.

@virus_389

♬ оригінальний звук - virus

Главное, любить и вовремя кормить.

@vi.keska0000

♬ оригінальний звук - virus

У каждого свои прихоти.

@kriisssssty

♬ оригінальний звук - virus

Худеть звучит хуже, чем палка нормальной колбасы.

@sorrybabies

♬ оригінальний звук - virus

В Бельгии, наверное, хорошо, но в Украине — лучше.

Видео дня
@nikolettchorna #flypシ🤗❤️🙏 #бельгія🇧🇪 #україна🇺🇦 #рекомендаціїукраїна #рєк ♬ оригінальний звук - virus

Не делайте так.

@kate_pk_ #insidelounge ♬ оригінальний звук - virus

Это уже любовь.

@lala.verona

♬ оригінальний звук - virus

Лучший подарок.

@_markevychka

♬ оригінальний звук - virus

Напомним, что у украинцев появился новый тренд в TikTok, где они обсуждают свои планы, разрушенные войной с Россией. Звук «Это русские вам поломали? Ну, а кто? Я?» распространяется в приложении, а НВ собрал самые интересные видео.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Тренды TikTok

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