«Я тебя не хочу. Я хочу палку колбасы». У TikTok появился новый романтический тренд 21 июля, 17:47 Хочется простого человеческого — палку колбасы (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

В TikTok распространяют новый шутливый звук, автор которого отмечает, что «я тебя не хочу, я хочу палку нормальной колбасы. Если принесешь палку нормальной колбасы, может, и тебя захочу». Такое бескомпромиссное заявление собрало почти тысячу видео, а НВ выбрал самые забавные.

Оригинал точно стоит внимания.

Главное, любить и вовремя кормить.

У каждого свои прихоти.

Худеть звучит хуже, чем палка нормальной колбасы.

В Бельгии, наверное, хорошо, но в Украине — лучше.

Видео дня

Не делайте так.

Это уже любовь.

Лучший подарок.

Напомним, что у украинцев появился новый тренд в TikTok, где они обсуждают свои планы, разрушенные войной с Россией. Звук «Это русские вам поломали? Ну, а кто? Я?» распространяется в приложении, а НВ собрал самые интересные видео.



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