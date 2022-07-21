«Я тебя не хочу. Я хочу палку колбасы». У TikTok появился новый романтический тренд
Хочется простого человеческого — палку колбасы (Фото:Скриншоты с видео пользователей)
В TikTok распространяют новый шутливый звук, автор которого отмечает, что «я тебя не хочу, я хочу палку нормальной колбасы. Если принесешь палку нормальной колбасы, может, и тебя захочу». Такое бескомпромиссное заявление собрало почти тысячу видео, а НВ выбрал самые забавные.
Оригинал точно стоит внимания.
Главное, любить и вовремя кормить.
У каждого свои прихоти.
Худеть звучит хуже, чем палка нормальной колбасы.
В Бельгии, наверное, хорошо, но в Украине — лучше.
Не делайте так.
Это уже любовь.
Лучший подарок.
Напомним, что у украинцев появился новый тренд в TikTok, где они обсуждают свои планы, разрушенные войной с Россией. Звук «Это русские вам поломали? Ну, а кто? Я?» распространяется в приложении, а НВ собрал самые интересные видео.
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