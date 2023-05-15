«Спасла жизнь воина». Буханка хлеба остановила вражескую пулю при обстреле транспорта ВСУ под Бахмутом — фото 15 мая, 15:15 Журналист нашел буханку в рюкзаке среди снаряжения раненых бойцов (Фото:Bohdan Kutiepov/Facebook)

Журналист Богдан Кутепов обнародовал фото с хлебом, который остановил вражескую пулю при обстреле российскими оккупантами транспорта с бойцами ВСУ под Бахмутом.

По его словам, указанную буханку он нашел в рюкзаке среди кучи снаряжения, которое военные медики срезают с доставленных к ним солдат, чтобы тщательно обследовать их после ранения.

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«Таких куч в лесополосах под Бахмутом сейчас много. Это только одна из них. Куча личного снаряжения, оружия и окровавленной одежды… Но, как обычно, выразительнее всего общую картину подчеркивают отдельные детали… Не последнем фото — хлеб. Пуля продырявила машину, рюкзак и застряла в хлебе. Другими словами, хлеб, возможно, спас жизнь воина», — рассказал журналист на своей странице в Facebook, обнародовав соответствующие фото.

Фото: Bohdan Kutiepov/Facebook

Фото: Bohdan Kutiepov/Facebook

Фото: Bohdan Kutiepov/Facebook

Тем временем Силы обороны продолжают операцию по обхвату группировки ЧВК Вагнера в Бахмуте с флангов, целью которой, вероятно, является ее полное окружение, а ВС РФ пытается остановить их, срочно перебрасывая туда десантно-штурмовые отряды.