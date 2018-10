HimTo. Гордая мама обвинила радикальных феминисток в Twitter и создала новый мем

Женщина написала в Twitter пост про то, какой хороший у нее сын и почему он теперь не ходит на свидания. Теперь его используют для описания абсурдных ситуаций и одиозных персонажей.

Она обвинила радикальных феминисток в том, что из-за атмосферы ложных обвинений в сексуальных домагательствах, которая сейчас царит в США и мире, ее сын не встречается с девушками.

"Это мой сын. Он был лучшим в тренировочном лагере. Он был награжден наградой USO. Он был лучшим в школе. Он джентельмен, который уважает женщин. Он не хочет ходить на свидания из-за частых неподтвержденных обвинений в сексуальных домагательствах от радикальных феминисток, которые пытаются получить из этого выгоду. Я за #HimToo [отсылка к движению MeToo, которое осуждает сексуальные домагательства]"

Сам сын, Питер Хенсон, рассказал изданию BBC, что не боится ходить на свидания, но мем-машину уже не остановить. В Сети вспомнили персонажей из кино, домашних питомцев и политиков.

This is my son, he graduated #1 in his class from an all male boarding school. He cut off his wife's finger because she dared to stand up to him and his army of Scum. He and his kind is going down, and not in a good way. #WeBelieveSurvivors @HandmaidsOnHulu #HimToo pic.twitter.com/BSZ1vpVbsF — HaggardLou (@HaggardLou) October 9, 2018

"Это мой сын, он был лучшим в мужской школе-интернате. Он отрезал палец своей жены, потому что она осмелилась встать против него и его армии отбросов. Он и ему подобные идут ко дну."

This is MY SON. She's afraid to go on dates because if she sees herself in the mirror she'll try to fight her reflection. #himtoo pic.twitter.com/BtJSImw5wf October 9, 2018

"Это мой сын. Он боится ходить на свидания, потому что он увидел себя в зеркале и попытался подраться с отражением"

This is my other son. He definitely didn’t graduate anything because he’s not very smart and can’t apply himself. He won’t go on solo dates because he has zero understanding of consent and no self control. Also likes to lick genitals in public. I vote #himtoo pic.twitter.com/DYHQg4jwjT — Rhiannon Newman (@rhiannon_newman) October 9, 2018

"Это мой сын. Он определенно ничего не заканчивал, потому что он не очень умный и безответственный. Он не пойдет на свидание, потому что он не понимает, что такое согласие и самоконтроль. Также он любит облизывать гениталии на людях"

This is MY son. He just sits there; afraid to do ANYTHING in this current climate of false allegations ☹️ #himtoo pic.twitter.com/3bCgHJKqyC — Chris (@swellpalchris) October 8, 2018

"Это мой сын. Он просто сидит, боясь сделать что-нибудь в этой атмосфере ложных обвинений"

This is my son. He is a gentleman who treats ladies with respect. He’s afraid to date right now because of the current climate. Seriously, because of the actual climate his future kids won’t be able to survive. I vote. #HimToo pic.twitter.com/pxefN68aNZ — Luna Malbroux (@LunaisAmerica) October 9, 2018

"Это мой сын. Он с уважением относится к женщинам. Он боится ходить на свидание сейчас из-за состояния климата [игра слов]. Серьезно, все потому, что при нынешних условиях его детенышам не выжить"

This is my son, processing his reaction to being told what his next trip to the vet will entail. He will no longer go on dates, because, well. #HimToo pic.twitter.com/YNERn94mGP — John Scalzi (@scalzi) October 8, 2018

"Это мой сын, переваривает то, что я сейчас ему рассказал про наш будущий поход к ветеринару. Он не сможет больше ходить на свидания, потому что, и правильно"

This is my son. He’s #1 in his class at gay bashing and restricting women’s rights. I don’t let him go on solo dates because he can’t be left alone with any woman not named “Mother.” #HimToo pic.twitter.com/H3Dss8wQ0M — Bryan Behar (@bryanbehar) October 9, 2018

"Это мой сын, он лучший в классе по избиению геев и ущемлении прав женщин. Я не пускаю его на свидания, потому что я не могу его оставлять наедине с любой женщиной не мамой"

This is my sun. My sun is a mass of incandescent gas. A gigantic nuclear furnace. My sun is a huge atom smashing machine. The heat and light of my sun is caused by the nuclear reaction between hydrogen, carbon, nitrogen and helium too. #himtoo pic.twitter.com/6QFfoRLAYp — Flum (@flumcake) October 9, 2018

"Это мое Солнце [игра слов]. Мое солнце - это масса раскаленного газа. Гигантская атомная печь. Мое солнце - громадная машина по уничтожению атомов. Жар и свет от моего солнца вызваны ядерной реакцией между водородом, углеродом, азотом и гелием."

This is my son. He finished #1 in the 1976 Leningrad judo championship and went on to devote his career to promoting law and order. He won’t go on solo dates anymore due to false accusations of dioxin, polonium, and Novichok poisoning. I vote; so do 113% of my friends. #HimToo pic.twitter.com/1e5ofYTueQ — Faith Hillis (@FaithCHillis) October 9, 2018

"Это мой сын. Он стал лучшим на чемпионате по дзюдо в 1976 в Ленинграде и посвятил свою карьеру развитию закона и порядка. Он больше не пойдет на свидания из-за фальшивых обвинений в отравлении диоксином, полонием и газом Новичок. Я за, как и 113% моих друзей"