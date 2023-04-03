На $25 тысяч. Хакеры взломали аккаунт друга Татарского на AliExpress, заказав вместо дронов для ВС РФ резиновые фаллосы

3 апреля, 17:21
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Отменить заказ россиянин уже не сможет (Фото:t.me/informnapalm)

Отменить заказ россиянин уже не сможет (Фото:t.me/informnapalm)

Хакеры из Кибер Сопротивления взломали аккаунт россиянина, заказавшего на AliExpress дроны для ВС РФ, закупив вместо них фаллоимитаторы.

Как сообщает волонтерское сообщество InformNapalm, речь идет об активном стороннике агрессии против Украины Михаиле Лучине, который также был соратником военного преступника Владлена Татарского, ликвидированного накануне, 2 апреля, в результате взрыва в кафе Street Food Bar № 1 в Санкт-Петербурге.

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«Вместо дронов Миша теперь отправит оккупантам фуры фаллоимитаторов, страпонов и другие полезные каждому россиянину вещи, которые мы заказали и оплатили с его карты на AliExpress», — говорится в сообщении.

t.me/informnapalm
Фото: t.me/informnapalm

В целом на закупку специального снаряжения для российских захватчиков было потрачено около $25 тысяч.

t.me/informnapalm
Фото: t.me/informnapalm
t.me/informnapalm
Фото: t.me/informnapalm
t.me/informnapalm
Фото: t.me/informnapalm
t.me/informnapalm
Фото: t.me/informnapalm

При этом отменить заказ Лучин уже никак не сможет.

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«Товары были заказаны еще 24−25 марта, и некоторые уже даже доставлены. Деньги он собирал и тратил на закупки дронов для русской армии, поэтому важно было списать их на что-нибудь другое. Решили заказать ему кучу игрушек», — рассказали волонтеры, отметив, что потратить эти средства на нужды ВСУ все равно нельзя было, поскольку банковская карта, которой были оплачены товары, привязана к конкретному адресу.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Хакеры Российская агрессия Беспилотники Россияне Российские военные AliExpress Дроны Война России против Украины Владлен Татарский

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