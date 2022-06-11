«Побаловали бойцов беляшами». Какую гуманитарную помощь получают оккупанты в так называемом ДНР 11 июня, 15:57 Цей матеріал також доступний українською Вау, незаменимая вещь на войне (Фото:Помощь Донбассу/Telegram)

Пока украинские волонтеры собирают заоблачные суммы и передают ВСУ беспилотники, машины, тепловизоры, плиты для бронежилетов, оккупанты в «ДНР» получают беляши и резиновые сапоги. Об этом стало известно из телеграмм-канала Помощь Донбассу, который ведет член НЗФ (незаконного вооруженного формирования) и наемник Евгений Скрипник. НВ собрало несколько примеров.

Штурмовое подразделение «Новороссии» получило резиновые сапоги. Еще и, кажется, не новые.

С едой отдельная история. Порадовали колбасой.

А потом еще и пирожками и чебуреками. Хотя, учитывая качество сухпайков оккупантов, свежая выпечка им поможет.

Видео дня

Маскировочные костюмы. Прекрасно.

Получили бинокли. Хотя на фото хорошо видно, что лучше бы протезы.

Металлоискатель. Один на всех, чтобы не привыкали к роскоши.

Ну, и самое ценное – беспилотник. С подписью о том, что «б/у, но рабочий».

Напомним, что пока Евровидение официально пообещало группе Kalush Orchestra передать второй хрустальный микрофон за победу в конкурсе, в Сети продолжаются шутки о возможностях украинского телеведущего и актера Сергея Притулы собрать средства на нужды ВСУ. Отметим, что первый микрофон и панамку одного из певцов ему удалось разыграть на аукционе за 900 тысяч долларов и 11 миллионов соответственно. Деньги пойдут на комплекс беспилотников для украинских военных. НВ собрало последние мемы и шутки украинцев о Притуле.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.