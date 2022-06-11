«Побаловали бойцов беляшами». Какую гуманитарную помощь получают оккупанты в так называемом ДНР
Вау, незаменимая вещь на войне (Фото:Помощь Донбассу/Telegram)
Пока украинские волонтеры собирают заоблачные суммы и передают ВСУ беспилотники, машины, тепловизоры, плиты для бронежилетов, оккупанты в «ДНР» получают беляши и резиновые сапоги. Об этом стало известно из телеграмм-канала Помощь Донбассу, который ведет член НЗФ (незаконного вооруженного формирования) и наемник Евгений Скрипник. НВ собрало несколько примеров.
Штурмовое подразделение «Новороссии» получило резиновые сапоги. Еще и, кажется, не новые.
С едой отдельная история. Порадовали колбасой.
А потом еще и пирожками и чебуреками. Хотя, учитывая качество сухпайков оккупантов, свежая выпечка им поможет.
Маскировочные костюмы. Прекрасно.
Получили бинокли. Хотя на фото хорошо видно, что лучше бы протезы.
Металлоискатель. Один на всех, чтобы не привыкали к роскоши.
Ну, и самое ценное – беспилотник. С подписью о том, что «б/у, но рабочий».
Напомним, что пока Евровидение официально пообещало группе Kalush Orchestra передать второй хрустальный микрофон за победу в конкурсе, в Сети продолжаются шутки о возможностях украинского телеведущего и актера Сергея Притулы собрать средства на нужды ВСУ. Отметим, что первый микрофон и панамку одного из певцов ему удалось разыграть на аукционе за 900 тысяч долларов и 11 миллионов соответственно. Деньги пойдут на комплекс беспилотников для украинских военных. НВ собрало последние мемы и шутки украинцев о Притуле.
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