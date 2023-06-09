Коллаборант Губарев заявил, что террориста «ДНР» Гиви взорвала «проститутка» — видео 9 июня, 12:08 Других подробностей ликвидации Гиви Павел Губарев не привел (Фото:Reuters)

Пророссийский коллаборант и военный преступник Павел Губарев утверждает, что к ликвидации одного из главарей террористической организации «ДНР» Михаила Толстых, более известного как Гиви, причастна некая «проститутка».

Об этом он рассказал в видео, опубликованном в пятницу, 9 июня, украинским журналистом Денисом Казанским.

«Знаете, как погиб… как этот?.. Сомали… скажите… Миша Толстых? Его взорвала проститутка», — заявил Губарев.

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В то же время каких-либо доказательств, или хотя бы подробностей, связанных с этой версией, самопровозглашенный «губернатор» так называемой «новороссии» не привел.

Согласно ранее обнародованным данным, главарь банды Сомали был убит с помощью огнемета Шмель в своем кабинете во временно оккупированном РФ Донецке 8 февраля 2017 года.

Как сообщал журналист Юрий Бутусов, к ликвидации Гиви причастны украинские спецслужбы.

По другой версии, речь может идти о внутренних разборках оккупантов.