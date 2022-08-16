«Ребята всегда приезжают на помощь». Работники ГСЧС в Кировоградской области спасли собачку, застрявшую в подвале

16 августа, 11:07
Песика быстро освободили (Фото:Скриншоты с видео)

Песика быстро освободили (Фото:Скриншоты с видео)

Пользовательница под именем Юлия Чемен рассказала в своих соцсетях замечательную историю спасения собаки, которая застряла в подвале. Работники ГСЧС Кировоградской области приехали на вызов даже ночью.

«Где-то в час ночи я услышала, как очень громко скулит собачка. Я вышла на балкон и поняла, что звук идет из подвала. Подумала, что ее кто-то закрыл и она не может вылезть. Спустилась, чтобы проверить и увидела, что у нее тело торчит на улицу, а голова застряла в маленьком пространстве в железной стене», — говорится в посте.

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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0hi1cMhHwMDpKLDNUKkpBXQPvWLrrNv67niQtg8ZWrX63XoAB2UFjUiH6h15caF6bl&id=100017992118279

Шею песика ранил острый край железной стены, поэтому его плач был слышен на всю улицу. «В этой истории получился happy end, потому что приехали спасатели и спасли жизнь животного!», — рассказывает Чемен.

Историю спасения репостнула пресс-служба ГСЧС Украины. «На самом деле мы благодарны тем неравнодушным, кто не ленится набрать „101“, когда речь идет о спасении животного. Спасибо Вам! Поверьте, когда у спасателей есть возможность (то есть когда нет более неотложных вызовов), ребята всегда приезжают на помощь. Потому что наши спасатели — лучшие в мире спасатели!», — пишут в соцсетях государственной службы.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0jpyuPu8AhJL2JA5whdeCF7AUit4KoYuVdog11a6dNXbjgmQdzsfo5A1M4DRWpPXvl

Напомним, что в городе Беляевка, в Одесской области, в деревянном заборе, ограждающем базу отдыха, застряла упитанная енотовидная собака. Спасать животное пришлось работникам ГСЧС.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Кировоградская область ГСЧС Собаки

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