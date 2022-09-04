Герои нашего времени. В Харькове работники ГСЧС спасли котенка во время ликвидации пожара 4 сентября, 19:58 Котенка передали волонтерам (Фото:ГСЧС)

В Харькове работники ГСЧС спасли котенка во время ликвидации пожара от ракетного удара оккупантов. Об этом рассказала пресс-служба спасателей.

«В Харькове спасатели спасли котенка во время ликвидации пожара, произошедшего в результате ракетного удара по ресторанно-гостиничному комплексу. Котика передали волонтерам. Будут лечить лапку», — говорится в сообщении. Животному на месте пожара дали кислород и напоили.

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Герои нашего времени неоднократно доказали, что они будут спасать каждую жизнь: как граждан Украины, так и их четырехлапых друзей. В конце поста котенку пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее пользовательница под именем Юлия Чемен рассказала в своих соцсетях замечательную историю спасения собаки, которая застряла в подвале. Работники ГСЧС Кировоградской области приехали на вызов даже посреди ночи.

Напомним, что в городе Беляевка, на Одесчине, в деревянном заборе, ограждающем базу отдыха, застряла упитанная енотовидная собака. Спасать животное пришлось работникам ГСЧС.

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