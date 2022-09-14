«У кого еще руки дрожат?». Реакция украинцев на тестовые оповещения об опасности от ГСЧС 14 сентября, 18:08 Кто еще поседел? (Фото:Коллаж из мемов Сети)

ГСЧС продолжает тестировать систему оперативного оповещения граждан Украины об опасности. Украинцам приходят SMS-сообщения на телефоны с громким звуком. Но оповещение оказалось настолько резким и неожиданным, что у украинцев уже появились седые волосы и дрожь в руках. Мемов было не избежать, а НВ собрал самые забавные.

«Совместно с операторами мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell спасатели продолжают развертывание системы оперативного информирования населения с использованием технологии Cell Broadcast. Это распространенная практика во многих странах Евросоюза — оперативно предупреждать общество об опасности путем рассылки информационных сообщений абонентам», — объясняет пресс-служба ГСЧС.

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Когда тестирование системы закончится, эти оповещения будут поступать только в случае реальной опасности. Однако украинцы уже успели подготовить мемы и об этом. На них обратила внимание и сама государственная служба. «Друзья, видим и читаем все реакции и комментарии на наши уведомления. Оценили также и народное творчество — остроумно».

Первые уведомления были еще 7 сентября, но сейчас они продолжают поступать украинцам. Свое первое 14 сентября получила журналистка Наталья Бушковская.

В этот же день к «людям с микроинфарктом» приобщился иллюстратор Александр Грехов.

Комик и музыкант Иван Марунич попал в первую волну получивших «привет» от ГСЧС. Ну, и нашел объяснение такому звуку.

И его последствия тоже. Спрос на краску для волос значительно возрастет.

Эксперт Украинского культурного фонда Александр Равчев немного пропустил народное празднование.

А вот и новая трактовка аббревиатуры ГСЧС.

Немного поддержки никому не помешает.

Надо.

TikTok тоже не остался в стороне.

ГСЧС напоминает: тестирование помогает выявить недостатки, чтобы система оповещения заработала слаженно и эффективно как можно скорее для нашей с вами безопасности. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!



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