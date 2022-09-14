«У кого еще руки дрожат?». Реакция украинцев на тестовые оповещения об опасности от ГСЧС

14 сентября, 18:08
Поделиться:
Кто еще поседел? (Фото:Коллаж из мемов Сети)

Кто еще поседел? (Фото:Коллаж из мемов Сети)

ГСЧС продолжает тестировать систему оперативного оповещения граждан Украины об опасности. Украинцам приходят SMS-сообщения на телефоны с громким звуком. Но оповещение оказалось настолько резким и неожиданным, что у украинцев уже появились седые волосы и дрожь в руках. Мемов было не избежать, а НВ собрал самые забавные.

«Совместно с операторами мобильной связи Киевстар, Vodafone и lifecell спасатели продолжают развертывание системы оперативного информирования населения с использованием технологии Cell Broadcast. Это распространенная практика во многих странах Евросоюза — оперативно предупреждать общество об опасности путем рассылки информационных сообщений абонентам», — объясняет пресс-служба ГСЧС.

Видео дня

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0cQvqtHnNimpMZpUEwnBeYNyJmmSLFvGUUjMPvx4ELjpTqgJzeUEyxmV3XcvuAWnsl

Когда тестирование системы закончится, эти оповещения будут поступать только в случае реальной опасности. Однако украинцы уже успели подготовить мемы и об этом. На них обратила внимание и сама государственная служба. «Друзья, видим и читаем все реакции и комментарии на наши уведомления. Оценили также и народное творчество — остроумно».

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid0WB1MGebG6zUHgnCWmVf3vKnpoERQuA1QMztkZ1yMzccLvwxvyxobZGBGVo3sBksQl

Первые уведомления были еще 7 сентября, но сейчас они продолжают поступать украинцам. Свое первое 14 сентября получила журналистка Наталья Бушковская.

https://www.facebook.com/nataliia.zinchenko.5/posts/pfbid02zWwoABiZRPTroMZsoJdbzEss1h3axXudSY8hfXCpPJQoDzSFeUGKT6PNDZ5QjRRwl

В этот же день к «людям с микроинфарктом» приобщился иллюстратор Александр Грехов.

https://twitter.com/grekhov/status/1569997045427216384

Комик и музыкант Иван Марунич попал в первую волну получивших «привет» от ГСЧС. Ну, и нашел объяснение такому звуку.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid0g3GVAdQJm3xuZgGUAGDmGfMuFdVo3x4fm6QseNSh9B3KKtRyJvXftdp3eBa7kdsUl

И его последствия тоже. Спрос на краску для волос значительно возрастет.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/pfbid09YW1GDiStPZPuh3xYKfKEsH5wLmpNKyQmj26TZGoGiz8dMDgvb2Ni5Rgv3g1hD4Ql

Эксперт Украинского культурного фонда Александр Равчев немного пропустил народное празднование.

https://www.facebook.com/ravchev/posts/pfbid05NP9297CXipJ8VC5sxJeTUYi8GXUm3CpfQknSSsYgr1FapzxZu8P5Rpvt2tPXm77l

А вот и новая трактовка аббревиатуры ГСЧС.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid035cMo5dv2Vu3TfSETrbqM9HBA6meoJareeMBb8RcU2cfj1yscbX9hmATYm7YLf1tnl

Немного поддержки никому не помешает.

https://www.facebook.com/Memagramm/posts/pfbid037DWrcWhnQ8GFPeeo19oirqQL1hU67bAm3FLbtSVd4x5nBAzHeV2sv7kW6rTdCFzQl

Надо.

TikTok тоже не остался в стороне.

@moya__aa Схопила інфаркт від цього #переписка #українськийтікток #україна #україна🇺🇦 #київ #дснс #рек #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ оригінальний звук - Xa-xа -el
@baikyha

♬ оригінальний звук - Николай Байков
@moya__aa Схопила інфаркт від цього #переписка #українськийтікток #україна #україна🇺🇦 #київ #дснс #рек #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ оригінальний звук - Xa-xа -el

ГСЧС напоминает: тестирование помогает выявить недостатки, чтобы система оповещения заработала слаженно и эффективно как можно скорее для нашей с вами безопасности. Сохраняем спокойствие и верим в ВСУ!

Редактор: Дарина Грисюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ГСЧС Реакция соцсетей Мемы

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X