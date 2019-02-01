Группа Kazka удаляет обзоры с критикой клипа Плакала - видеоблогеры Сегодня, 13:25 1961 Цей матеріал також доступний українською скрин из видео скрин из видео

Несколько видеоблогеров пожаловались на то, что менеджмент группы Kazka присылает им страйки на YouTube и забирает монетизацию себе.

Одной из первых на страйки продюссерской компании Mamamusic, которая распоряжается правами на контент группы, пожаловалась обладательница блога про Евровидение Alina Eurofan. Она считает, что ее обзор удалили из-за того, что клип ей не понравился.

Alina назвала посыл ролика простым и примитивным. Она отмечает, что в это же время в сети загружено огромное количество обзоров на Плакала.



Другой блогер Russel удалил свои ролики из-за того, что Mamamusic перевела монетизацию видео на себя.

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