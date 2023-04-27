Билеты уже в продаже. Группа Антитіла анонсировала концерт в Крыму 27 апреля, 12:55 Музыканты уверены, что летом 2024 года Крым уже будет освобожден (Фото:antytila_official/Instagram)

Известная украинская группа Антитіла анонсировала свой концерт в Крыму.

Соответствующая афиша была обнародована на ее официальной странице в Instagram.

Таким образом участники группы выразили свою уверенность в необратимости будущего освобождения полуострова из-под российской оккупации.

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Согласно афише, музыканты не сомневаются, что Крым точно вернется под контроль Украины до лета 2024 года, если не раньше.

После этого они и планируют отправиться туда с концертом, выступив в Ялте.

Более того, сообщается, что предпродажа билетов на шоу, которое, как ожидается, должно состояться 23 августа 2024 года в 20.00 на стадион Авангард, уже началась.

Фото: antytila_official/Instagram

«С первого дня российского вторжения, взяв в руки оружие и находясь на передовой, мы ни секунды не сомневались в победе Украины. Мы всегда знали, настанет день и ВСУ вернут контроль над Крымскими степями, Аюдагом, мысом Фиолент, Генуэзской крепостью и Ласточкиным гнездом (или просто Крымом). И мы обязательно все приедем туда с нашими любимыми, детьми и друзьями», — подчеркнули участники группы.