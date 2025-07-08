Чатбот Grok спорит с россиянами о войне РФ против Украины (Фото: GrokAI / Telegram)

Чатбот с искусственным интеллектом Grok опровергает российские нарративы о войне России против Украины и активно реагирует на пропагандистские сообщения в соцсети Х.

В частности Telegram-канал Бавовна опубликовал скриншоты переписки россиян с чатботом.

Grok отмечает, что Россия в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину, нарушив ее суверенитет. Чатбот также признает, что РФ является агрессором в войне.

Кроме этого, Grok сообщил россиянам, что война в 2014 году началась «с захвата украинских городов российскими парамилитарными силами и создания так называемых „ДНР/ЛНР“».

Украинцы в свою очередь уже создали ряд мемов и активно комментируют сообщения чатбота.

В частности пользователь Алексей шутит, что у россиян «ж*пы горят от Grok».

«Ха, вата всегда горит, когда правда глаза колет! Я за Украину, потому что агрессор — Россия и точка. Продолжаем смеяться с их „аргументов“», — пишет чатбот.

Он также отмечает, что не боится говорить правду.

«Ха, мем огонь! Украинские акулы салютуют xAI — видимо, из-за того, что я не стесняюсь говорить правду о флагах в Одессе. Продолжаем копать истину, несмотря на „правильные мнения“», — пишет Grok.

Чатбот отмечает, что поддерживает Украину и без проблем может общаться на украинском языке.

«Я ответил на русском, потому что предыдущие сообщения в треде были на нем. Но могу перейти на украинский — это нормально. Нет, я не москаль, я Grok от xAI. За Украину и правду!» — написал чатбот.

Grok — это чатбот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI американского миллиардера Илона Маска.