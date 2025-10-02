Украинец в Польше буквально откусил кусок полицейской машины — его депортируют

2 октября, 16:30
Мужчина из Украины покусал автомобиль польских полицейских (Фото: Policja)

В Польше 28-летний украинец угрожал своим землякам, а когда приехали правоохранители, зубами сорвал кусок резины с дверей полицейского авто.

Об этом сегодня, 2 октября, сообщило медиа RMF24. Инцидент произошел в Мазовецком воеводстве 28 сентября.

Между гражданами Украины произошел конфликт. На место происшествия приехала патрульная полиция. Виновника ссоры задержали и посадили в служебную машину. Однако бунтарь зубами вцепился за уплотнитель на дверях авто и откусил кусок. Лаковое покрытие получило повреждения тоже.

Его взяли под стражу и предъявили три обвинения: угрозы и причинение имущественного ущерба.

Кроме того, ранее он уже привлекался к ответственности в Польше, поэтому правоохранители обратились к пограничникам с просьбой депортировать его. Украинца передали в пограничную службу.

