Украинец в Польше буквально откусил кусок полицейской машины — его депортируют
Мужчина из Украины покусал автомобиль польских полицейских (Фото: Policja)
В Польше 28-летний украинец угрожал своим землякам, а когда приехали правоохранители, зубами сорвал кусок резины с дверей полицейского авто.
Об этом сегодня, 2 октября, сообщило медиа RMF24. Инцидент произошел в Мазовецком воеводстве 28 сентября.
Между гражданами Украины произошел конфликт. На место происшествия приехала патрульная полиция. Виновника ссоры задержали и посадили в служебную машину. Однако бунтарь зубами вцепился за уплотнитель на дверях авто и откусил кусок. Лаковое покрытие получило повреждения тоже.
Его взяли под стражу и предъявили три обвинения: угрозы и причинение имущественного ущерба.
Кроме того, ранее он уже привлекался к ответственности в Польше, поэтому правоохранители обратились к пограничникам с просьбой депортировать его. Украинца передали в пограничную службу.