Лукашенко уволил главу пограничной службы на следующий день после видео ГПСУ. Украинские пограничники считают, это не совпадение

31 мая, 01:08
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Беларусские пограничники безуспешно пытались перегнать УАЗ (Фото:скриншот видео / ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram)

Беларусские пограничники безуспешно пытались перегнать УАЗ (Фото:скриншот видео / ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко уволил главу пограничной службы на следующий день после видео, опубликованного Госпогранслужбой Украины. На это обратили внимание в Telegram-канале ГПСУ.

«Лукашенко на глаза попался наш вчерашний ролик с беларусскими пограничниками. Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел председатель их пограничной службы — генерал Анатолий Лаппо», — отметили в ГПСУ.

Видео дня

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Вместо Лаппо самопровозглашенный «президент» Беларуси назначил уроженца России Константина Молостова, который до этого был главой Гродненской погранслужбы. Уволенного в запас Лаппо Лукашенко назвал «настоящим военным человеком», который, по его словам, «отдохнет немножко — и на службу или на работу», передает Зеркало.

Накануне Госпогранслужба опубликовала видео с дрона украинских пограничников, на котором сотрудники беларусской погранслужбы режима Лукашенко безуспешно пытаются завести служебный УАЗ и таскают его по территории.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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