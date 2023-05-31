Лукашенко уволил главу пограничной службы на следующий день после видео ГПСУ. Украинские пограничники считают, это не совпадение 31 мая, 01:08 Беларусские пограничники безуспешно пытались перегнать УАЗ (Фото:скриншот видео / ДПСУ | Держприкордонслужба / Telegram)

Беларусский диктатор Александр Лукашенко уволил главу пограничной службы на следующий день после видео, опубликованного Госпогранслужбой Украины. На это обратили внимание в Telegram-канале ГПСУ.

«Лукашенко на глаза попался наш вчерашний ролик с беларусскими пограничниками. Жесткое кадровое решение не заставило себя ждать: с должности слетел председатель их пограничной службы — генерал Анатолий Лаппо», — отметили в ГПСУ.



Видео дня

Вместо Лаппо самопровозглашенный «президент» Беларуси назначил уроженца России Константина Молостова, который до этого был главой Гродненской погранслужбы. Уволенного в запас Лаппо Лукашенко назвал «настоящим военным человеком», который, по его словам, «отдохнет немножко — и на службу или на работу», передает Зеркало.

Накануне Госпогранслужба опубликовала видео с дрона украинских пограничников, на котором сотрудники беларусской погранслужбы режима Лукашенко безуспешно пытаются завести служебный УАЗ и таскают его по территории.