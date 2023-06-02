«Буде тобі, враже…». ГПСУ сделали беларуским пограничникам музыкальный «подарок» и объяснили им за борщ — видео 2 июня, 17:20 ГПСУ отметили, что «беларуский борщ» превратился в российские щи (Фото:Скриншот видео OleksandrKolym/Twitter)

Информационно-психологическое противостояние наукраинско-беларуской границе на почве споров вокруг борща продолжается.

После того, как силовики режима Александра Лукашенко покусились на наше национальное блюдо, заявив, что оно якобы является «общим достоянием восточнославянской идентичности», ГПСУ нанесли ответный удар.

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В частности, они включили своим беларуским коллегам лекцию, объясняющую, что не так с их «борщом», и почему он в итоге превратился в российские щи.

Кроме того, украинские пограничники сделали им специальный музыкальный «подарок», которым оказалась песня Angy Kreyda «Враже», пророчащая врагам Украины весьма мрачный исход.