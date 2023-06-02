«Буде тобі, враже…». ГПСУ сделали беларуским пограничникам музыкальный «подарок» и объяснили им за борщ — видео

2 июня, 17:20
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ГПСУ отметили, что «беларуский борщ» превратился в российские щи (Фото:Скриншот видео OleksandrKolym/Twitter)

ГПСУ отметили, что «беларуский борщ» превратился в российские щи (Фото:Скриншот видео OleksandrKolym/Twitter)

Информационно-психологическое противостояние наукраинско-беларуской границе на почве споров вокруг борща продолжается.

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После того, как силовики режима Александра Лукашенко покусились на наше национальное блюдо, заявив, что оно якобы является «общим достоянием восточнославянской идентичности», ГПСУ нанесли ответный удар.

Видео дня

В частности, они включили своим беларуским коллегам лекцию, объясняющую, что не так с их «борщом», и почему он в итоге превратился в российские щи.

https://twitter.com/OleksandrKolym/status/1664544049502605312

Кроме того, украинские пограничники сделали им специальный музыкальный «подарок», которым оказалась песня Angy Kreyda «Враже», пророчащая врагам Украины весьма мрачный исход.

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https://twitter.com/Apocalypto321/status/1664541764735172608
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Граница Музыка Беларусь Госпогранслужба Украины Борщ

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