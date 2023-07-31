Называл «рагулятней». Любитель РФ забыл почистить свои соцсети от прокремлевской пропаганды перед бегством из Украины — видео 31 июля, 17:07 Злоумышленник агитировал за так называемый «русский мир» (Фото:ГПСУ)

В Одесской области удалось разоблачить ярого сторонника так называемого «русского мира», пытавшегося уехать в Молдову на фоне военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Гражданина Украины, ненавидящего свою родину и поддерживающего РФ, несмотря на ее военную агрессию, удалось разоблачить благодаря его пропагандистской деятельности в соцсетях, которую он не додумался «подчистить» перед своей попыткой покинуть страну.

Видео дня

«В ходе фильтрационных мероприятий правоохранители выяснили, что 40-летний житель Днепропетровской области подписан на ресурсы, которые поддерживают оккупантов и даже записывает свои обращения, в которых распространяет нарративы российской пропаганды. „Блогер“ сожалеет, что родился в Украине, пренебрежительно называет малую родину „рагулятней“ и выражает надежду на невыполнимое — принятие наших территорий в состав страны, которую весь мир признает агрессором», — рассказали пограничники.

Фото: ГПСУ

Фото: ГПСУ

На данное время прокремлевский пропагандист передан в руки правоохранителей.