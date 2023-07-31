Называл «рагулятней». Любитель РФ забыл почистить свои соцсети от прокремлевской пропаганды перед бегством из Украины — видео

31 июля, 17:07
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Злоумышленник агитировал за так называемый «русский мир» (Фото:ГПСУ)

Злоумышленник агитировал за так называемый «русский мир» (Фото:ГПСУ)

В Одесской области удалось разоблачить ярого сторонника так называемого «русского мира», пытавшегося уехать в Молдову на фоне военного положения.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Гражданина Украины, ненавидящего свою родину и поддерживающего РФ, несмотря на ее военную агрессию, удалось разоблачить благодаря его пропагандистской деятельности в соцсетях, которую он не додумался «подчистить» перед своей попыткой покинуть страну.

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«В ходе фильтрационных мероприятий правоохранители выяснили, что 40-летний житель Днепропетровской области подписан на ресурсы, которые поддерживают оккупантов и даже записывает свои обращения, в которых распространяет нарративы российской пропаганды. „Блогер“ сожалеет, что родился в Украине, пренебрежительно называет малую родину „рагулятней“ и выражает надежду на невыполнимое — принятие наших территорий в состав страны, которую весь мир признает агрессором», — рассказали пограничники.

ГПСУ
Фото: ГПСУ
ГПСУ
Фото: ГПСУ
https://www.youtube.com/embed/utF_C_tyays

На данное время прокремлевский пропагандист передан в руки правоохранителей.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Одесская область Российская агрессия Госпогранслужба Украины Российская пропаганда Коллаборант Война России против Украины

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