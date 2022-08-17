«Банальное жлобское рейдерство». Реакция украинцев на приказ Госкино о реорганизации Довженко-центра 17 августа, 18:18 Довженко-центр (Фото:Довженко-центр: Dovzhenko Centre/Facebook)

Государственное агентство Украины по вопросам кино выдало приказ о реорганизации Довженко-центра. Некоторых украинцев возмутила новость, они активно распространяют информацию в Сети и обсуждают решение Госкино. НВ собрал последние посты.

По мнению Довженко-центра, приказ Госкино означает ликвидацию национального киноархива, с 1994 года занимающегося сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино.

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Экс-руководитель Довженко-центра Иван Козленко отреагировал на новости о приказе Госкино. «Ликвидация архивов, источников исторической памяти, особенно во время войны, — ничто иное как диверсия в тылу собственной культуры. Отбросов, которые этим занимаются, пользуясь военной веремией, следует клеймить как врагов и обращаться с ними соответственно».

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал решение государственного агентства. «В решении Госкино относительно Довженко-центра речь не идет о ликвидации, а только о реорганизации. Мы в любом случае против ликвидации и пренебрежения кинонаследием. Но уверен, что разъяснение Госкино расставит все точки над «і», — написал политик.

Украинский кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев написал целый тред о новости.

Писатель Мартин Якуб напомнил, что главой Госкино является «печально известная Марина Кудерчук против назначения которой выступало киносообщество».

Режиссер монтажа в Ukraïner Екатерина Цвигун назвала действия агентства «банальным жлобским рейдерством».

Журналистка Марго Гонтар написала о том, что Довженко-центр это важная часть современной Украины и Киева. «Это тусовки. Это ощущение, что у вас есть что-то настоящее, в чем есть история. Господи, фильмы Довженко есть в списках культовых фильмов мировой истории кино!»

У писательницы Ярины Каторож есть лучшая идея о том, кого на самом деле стоит ликвидировать.

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков присоединился к обсуждению.

Стендапер Влад Берковский пошутил о втором фронте, который открыли не те, от кого этого ждали.

Напомним, что Довженко-центр — крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10000 наименований (более 60 000 единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов по истории украинского кино, более 400 музейных экспонатов. Единый украинский представитель в Международной федерации киноархивов (FIAF). Его коллекция по значению и объему равна коллекциям Национального художественного музея Украины, Музея Ханенко, Музея истории Украины, Библиотеки имени Вернадского и является крупнейшим в мире сборником произведений украинского киноискусства. Для сохранения, развития и популяризации киноискусства в структуре Центра действуют Фильмофонд, Киноархив и Музей кино, Медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство Сцена 6, кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория с цельным пленочно-цифровым циклом.



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