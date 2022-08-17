«Банальное жлобское рейдерство». Реакция украинцев на приказ Госкино о реорганизации Довженко-центра

17 августа, 18:18
Довженко-центр (Фото:Довженко-центр: Dovzhenko Centre/Facebook)

Довженко-центр (Фото:Довженко-центр: Dovzhenko Centre/Facebook)

Государственное агентство Украины по вопросам кино выдало приказ о реорганизации Довженко-центра. Некоторых украинцев возмутила новость, они активно распространяют информацию в Сети и обсуждают решение Госкино. НВ собрал последние посты.

По мнению Довженко-центра, приказ Госкино означает ликвидацию национального киноархива, с 1994 года занимающегося сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино.

Видео дня

https://www.facebook.com/dovzhenko.centre/photos/a.202232086531382/5779796888774846

Экс-руководитель Довженко-центра Иван Козленко отреагировал на новости о приказе Госкино. «Ликвидация архивов, источников исторической памяти, особенно во время войны, — ничто иное как диверсия в тылу собственной культуры. Отбросов, которые этим занимаются, пользуясь военной веремией, следует клеймить как врагов и обращаться с ними соответственно».

https://www.facebook.com/ivan.kozlenko/posts/pfbid0udXkahCBJiEnYeJcrwd1SVb4LGP2wca5ainpfzjwij4C3HZcLR84RkjRXAX6xELPl

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал решение государственного агентства. «В решении Госкино относительно Довженко-центра речь не идет о ликвидации, а только о реорганизации. Мы в любом случае против ликвидации и пренебрежения кинонаследием. Но уверен, что разъяснение Госкино расставит все точки над «і», — написал политик.

Украинский кинорежиссер и сценарист Нариман Алиев написал целый тред о новости.

https://twitter.com/narik_aliev/status/1559898878865981442

Писатель Мартин Якуб напомнил, что главой Госкино является «печально известная Марина Кудерчук против назначения которой выступало киносообщество».

https://www.facebook.com/yakubmartyn/posts/pfbid024Bzxp2DdfzKSJSZuDL5UohQNLwjAHxffm9hp2VvzX2pzmSt9g8pDMZmW5DdYgB8hl

Режиссер монтажа в Ukraïner Екатерина Цвигун назвала действия агентства «банальным жлобским рейдерством».

https://www.facebook.com/katya.zwi/posts/pfbid0uvMC6fnNS6udhfSPKNU2gksZwnZW6h1QG7WbtZgUkEZvw1P9icKHxQA9KHGNr72Sl

Журналистка Марго Гонтар написала о том, что Довженко-центр это важная часть современной Украины и Киева. «Это тусовки. Это ощущение, что у вас есть что-то настоящее, в чем есть история. Господи, фильмы Довженко есть в списках культовых фильмов мировой истории кино!»

https://www.facebook.com/MargoGontar/posts/pfbid02PZZ574vzjxZcuyteiWoPyVNsHvV7ZTNY4xZGn1tMUpk2JeRZB5DKoAbyn4RrKKhPl

У писательницы Ярины Каторож есть лучшая идея о том, кого на самом деле стоит ликвидировать.

https://www.facebook.com/jarina.kat/posts/pfbid02fBzpPDEQCyQg8zJ1jca47PKu26tg57YokN5F8kvKZCr7vCxo33RghaALozkR3uejl

Соучредитель подкаста Усы Гоголя Никита Рыбаков присоединился к обсуждению.

https://twitter.com/nrybakov_txt/status/1559882528709812226

Стендапер Влад Берковский пошутил о втором фронте, который открыли не те, от кого этого ждали.

https://twitter.com/VBerkovsky/status/1559891116425715712

Напомним, что Довженко-центр — крупнейший и единственный международно признанный киноархив Украины, в котором хранится более 10000 наименований (более 60 000 единиц хранения) художественных, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов, более 24 000 архивных документов по истории украинского кино, более 400 музейных экспонатов. Единый украинский представитель в Международной федерации киноархивов (FIAF). Его коллекция по значению и объему равна коллекциям Национального художественного музея Украины, Музея Ханенко, Музея истории Украины, Библиотеки имени Вернадского и является крупнейшим в мире сборником произведений украинского киноискусства. Для сохранения, развития и популяризации киноискусства в структуре Центра действуют Фильмофонд, Киноархив и Музей кино, Медиатека, издательство, книжный магазин, киносценическое пространство Сцена 6, кинолекторий и единственная в Украине кинокопировальная лаборатория с цельным пленочно-цифровым циклом.

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Госкино Реакция соцсетей Довженко-центр

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