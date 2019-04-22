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Гориллы позируют для селфи - и это не первая прекрасная фотография животных в конголезском национальном парке

Вчера, 16:15
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Гориллы позируют для селфи - и это не первая прекрасная фотография животных в конголезском национальном парке - фото

Africa Facts Zone ‏/ Twitter

В Конголезском национальном парке Вирунга живут животные, которые обожают фотографироваться. А последняя фотография горилл с рейнджером сделала их известными во всем мире. 

Рейджеры, которые охраняют животных национального парка от браконьеров, активно ведут странички в соцсетях. Там они часто постят фотографии животных или рассказы о своей работе. 

А животные там настолько привыкли к людям, что без проблем идут на контакт. Благодаря этому фотографию получаются бесподобными (спойлер: лучшая - в конце).

Фото: Africa Facts Zone ‏/ Twitter
Фото: Africa Facts Zone ‏/ Twitter

А вот эта фотография сделала горилл известными. Вы только посмотрите, как они позируют для селфи. 

Реакция соцсетей не заставила себя ждать. 

Они позируют как настоящие братаны

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