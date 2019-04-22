Гориллы позируют для селфи - и это не первая прекрасная фотография животных в конголезском национальном парке Вчера, 16:15 681 Цей матеріал також доступний українською Africa Facts Zone ‏/ Twitter Africa Facts Zone ‏/ Twitter

В Конголезском национальном парке Вирунга живут животные, которые обожают фотографироваться. А последняя фотография горилл с рейнджером сделала их известными во всем мире.

Рейджеры, которые охраняют животных национального парка от браконьеров, активно ведут странички в соцсетях. Там они часто постят фотографии животных или рассказы о своей работе.

А животные там настолько привыкли к людям, что без проблем идут на контакт. Благодаря этому фотографию получаются бесподобными (спойлер: лучшая - в конце).

Фото: Africa Facts Zone ‏/ Twitter

Фото: Africa Facts Zone ‏/ Twitter

А вот эта фотография сделала горилл известными. Вы только посмотрите, как они позируют для селфи.

Реакция соцсетей не заставила себя ждать.

They posed like real homies — Everythinglittyng (@goldbustar) 21 апреля 2019 г.

Они позируют как настоящие братаны