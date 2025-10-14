В Сан-Диего 10-летняя западная равнинная горилла внезапно бросилась на стеклянную перегородку своего вольера и разбила один из трех защитных слоев стекла.

Об этом сегодня, 14 октября, сообщило медиа Daily Mail. Момент зафиксировали посетители на видео видно.

Кадры показывают, как примат, по имени Дэнни, весом около 180 килограммов, на полной скорости бежит к барьеру и врезается в него. Часть закаленного стекла в вольере Gorilla Forest разбилась.

На фоне слышны испуганные возгласы, когда стекло треснуло в месте удара. Некоторые бросились бежать, а другие — наоборот, приблизились, чтобы посмотреть на трещину.

«Казалось, что это землетрясение, пока мы не поняли, что это он ударился в стекло. Было страшно. Но охрана среагировала очень быстро — зоопарк сработал четко», — цитирует телеканал 10News посетительницу зоопарка Джеки Даублер.

Впоследствии в зоопарке сообщили, что Дэнни не пострадал, а многослойное стекло из трех уровней закаленного материала было повреждено лишь частично.

Самого гориллу и его соседа по вольеру временно переместили за кулисы, пока идет ремонт.