Google Home Alone. Маколей Калкин снова сыграл Кевина в ролике про умный дом Сегодня, 12:48 93 Цей матеріал також доступний українською Кевин смотрит гангстерский фильм Ангелы с грязными лицами скрин из видео

Взрослый Кевин появился в рекламе Google. Только теперь справиться с грабителями ему помогает умный дом.

Ролик начинается с того, что Кевин просыпается в пустом доме и просит голосовой помощник Google проверить календарь. Потом переигрывает несколько оригинальных сцен из Один дома: сцену в ванной, прыгает на кровати, смотрит фильм Ангелы с грязными лицами. А в конце с помощью голосовой команды активирует операцию Кевин.