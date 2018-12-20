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Google Home Alone. Маколей Калкин снова сыграл Кевина в ролике про умный дом

Сегодня, 12:48
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Кевин смотрит гангстерский фильм Ангелы с грязными лицами

скрин из видео

Взрослый Кевин появился в рекламе Google. Только теперь справиться с грабителями ему помогает умный дом.

Ролик начинается с того, что Кевин просыпается в пустом доме и просит голосовой помощник Google проверить календарь. Потом переигрывает несколько оригинальных сцен из Один дома: сцену в ванной, прыгает на кровати, смотрит фильм Ангелы с грязными лицами. А в конце с помощью голосовой команды активирует операцию Кевин. 

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