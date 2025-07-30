Google должен заплатить более $12000 компенсации из-за фото мужчины в обнаженном виде

Мужчина из Аргентины подал иск на Google Street View из-за того, что их камера зафиксировала его обнаженным в собственном дворе, и выиграл суд.

Об этом 25 июля написало CBS News. Инцидент произошел в 2017 году. Автомобиль Google Street View случайно сфотографировал аргентинца обнаженным в собственном дворе и выложил снимок в Google Maps.

На изображении не видно лица мужчины, только задняя часть тела, однако в кадр попал точный адрес, где было сделано фото. Из-за этого с аргентинца, который работает полицейским в местном отделении полиции, насмехались знакомые и коллеги.

Мужчина выиграл свой иск со второго раза. Сначала его обращение отклонили из-за того, что он сам виноват в «хождении в неподобающем виде». Однако впоследствии апелляционный суд отменил это решение и пришел к выводу, что достоинство истца было «вопиюще нарушено», ведь фото сделали на территории его дома, а не в публичном месте.

В результате судья обязал Google выплатить истцу 16 миллионов песо, что эквивалентно более 12,5 тысяч долларов компенсации за оскорбление его чести и достоинства.