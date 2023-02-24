Испанский стыд. В соцсетях вспоминают бред россиян, который они писали в самом начале вторжения 24 февраля, 13:28 Танки РФ таки добрались до центра Киева, но с одним нюансом (Фото:Скриншот видео NV)

В самом начале полномасштабного вторжения в Украину россияне были уверены в ее неминуемой оккупации всего за несколько недель, а Киев планировали захватить за считанные дни.

Когда танки ВС РФ стояли уже на подступах к столице, в прокремлевских пабликах в соцсетях царило настоящее милитаристское безумие.

Пропагандистка Маргарита Симоньян уже представляла в своем больном воображении военный парад на Крещатике, пытаясь убедить россиян, что украинцы будут встречать их войска «хлебом и солью».

Видео дня

Коллаборант и бывший «регионал» Олег Царев и вовсе был уверен, что Силы обороны будут разгромлены за считанные часы.

Его надежды разделял и пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Фото: Скриншот с Twitter

Фото: Скриншот с Twitter

На фоне этого начали распространяться различные фейки о якобы «бегстве» ВСУ и «разделе» территории Украины между ее соседями.

Так называемые военкоры и их источники среди оккупационных войск активно распространяли дезинформацию об «окружении» Харькова и Одессы, «минимальных потерях» и «опережении плана».

Впрочем, итог вторжения оказался для оккупантов весьма неожиданным.

Фото: Скриншот с Twitter

Уже спустя год с начала тех событий россияне наконец осознали, что их армия на самом деле не такая сильная, как им рисовали, украинцы, борясь за свою свободу, способны на неимоверные подвиги, а страны Запада, готовы на довольно решительные шаги для противодействия угрозе мировой безопасности со стороны РФ.

И хотя бронетехника оккупантов в итоге таки оказалась в центре Киева, однако отнюдь не в таком виде, как они рассчитывали.

