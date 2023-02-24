Испанский стыд. В соцсетях вспоминают бред россиян, который они писали в самом начале вторжения

24 февраля, 13:28
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Танки РФ таки добрались до центра Киева, но с одним нюансом (Фото:Скриншот видео NV)

Танки РФ таки добрались до центра Киева, но с одним нюансом (Фото:Скриншот видео NV)

В самом начале полномасштабного вторжения в Украину россияне были уверены в ее неминуемой оккупации всего за несколько недель, а Киев планировали захватить за считанные дни.

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Когда танки ВС РФ стояли уже на подступах к столице, в прокремлевских пабликах в соцсетях царило настоящее милитаристское безумие.

https://twitter.com/den_kazansky/status/1629002739190583297
https://twitter.com/justkotekmeme/status/1629023513637011457
https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1629026862029578240
https://twitter.com/Andrii_L1983/status/1629039042443595776

Пропагандистка Маргарита Симоньян уже представляла в своем больном воображении военный парад на Крещатике, пытаясь убедить россиян, что украинцы будут встречать их войска «хлебом и солью».

Видео дня

Коллаборант и бывший «регионал» Олег Царев и вовсе был уверен, что Силы обороны будут разгромлены за считанные часы.

Его надежды разделял и пророссийский блогер Анатолий Шарий.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter

На фоне этого начали распространяться различные фейки о якобы «бегстве» ВСУ и «разделе» территории Украины между ее соседями.

Так называемые военкоры и их источники среди оккупационных войск активно распространяли дезинформацию об «окружении» Харькова и Одессы, «минимальных потерях» и «опережении плана».

Впрочем, итог вторжения оказался для оккупантов весьма неожиданным.

Скриншот с Twitter
Фото: Скриншот с Twitter
https://twitter.com/uamemesforces/status/1629002840646582274
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Уже спустя год с начала тех событий россияне наконец осознали, что их армия на самом деле не такая сильная, как им рисовали, украинцы, борясь за свою свободу, способны на неимоверные подвиги, а страны Запада, готовы на довольно решительные шаги для противодействия угрозе мировой безопасности со стороны РФ.

И хотя бронетехника оккупантов в итоге таки оказалась в центре Киева, однако отнюдь не в таком виде, как они рассчитывали.

https://www.youtube.com/watch?v=1yNULpJbd6s
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Годовщина Российская пропаганда Война России против Украины

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