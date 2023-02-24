«Русне пи*да». Год спустя украинцы делятся своими историями о первых днях полномасштабного вторжения РФ

24 февраля, 11:30
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Отчаяние украинцев в первые дни вторжения сменился решительностью (Фото:Юлия Куницкая/Facebook)

Отчаяние украинцев в первые дни вторжения сменился решительностью (Фото:Юлия Куницкая/Facebook)

Ровно год назад, 24 февраля 2022-го, Россия попыталась захватить Украину и предприняла попытку блицкрига, который в итоге закончился громким провалом.

В результате ожесточенного сопротивления Сил обороны кремлевский режим потерял огромную часть свей кадровой армии и был вынужден отступать на сразу нескольких направлениях, а введенные против него международные санкции обескровили экономику РФ.

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Кроме того, российская агрессия привела к мощной консолидации стран Запада для поддержки Украины военной и финансовой помощью, и перспективе расширения НАТО за счет вступления туда Швеции и Финляндии.

Благодаря невероятной стойкости украинского народа, его страх и растерянность в первые дни тех трагических событий сменились решительностью и уверенностью в неотвратимой победе.

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В то же время россиян кровавая авантюра их диктатора Владимира Путина привела к крушению иллюзий по поводу «второй армии в мире» и отсутствию каких-либо перспектив практически в любых сферах.

И вот, в годовщину начала полномасштабного вторжения, украинцы делятся своими историями, пытаясь взглянуть на те события по-новому, а мировое сообщество восхищается их несгибаемостью.

https://twitter.com/POTUS/status/1628880761221746688
https://twitter.com/AndriyYermak/status/1629047600115490817
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KzVJhiyTicUQmJWjdLv7rXpHFkYQFEBN8JxwFU7ny1frMz7eLoFm1DcPwNpvuzEEl&id=100000060541752
https://www.facebook.com/fitsdjerald/posts/pfbid0wGstoMprUkmKDhTAP955tL6MVHVUgsA9pTCPdiVuFL2WX7PEPaiPkcimgPe6Fdil
https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/880972679873482/
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/videos/708929830710843/
https://twitter.com/Peter79233966/status/1629027930192969728
Скриншот с Facebook
Фото: Скриншот с Facebook

Многие также вспоминают тот милитаристский угар, который наблюдался среди россиян, уверенных, что захват Киева — это дело нескольких дней, а то и часов.

Реальность для оккупантов оказалась отнюдь не такой, как они ожидали.

https://twitter.com/wartranslated/status/1628864616137740288
https://twitter.com/tweetsNV/status/1496784954344288256
https://twitter.com/Peter79233966/status/1628885943150051335
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Соцсети Украинцы Годовщина Война России против Украины

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