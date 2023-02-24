«Русне пи*да». Год спустя украинцы делятся своими историями о первых днях полномасштабного вторжения РФ 24 февраля, 11:30 Отчаяние украинцев в первые дни вторжения сменился решительностью (Фото:Юлия Куницкая/Facebook)

Ровно год назад, 24 февраля 2022-го, Россия попыталась захватить Украину и предприняла попытку блицкрига, который в итоге закончился громким провалом.

В результате ожесточенного сопротивления Сил обороны кремлевский режим потерял огромную часть свей кадровой армии и был вынужден отступать на сразу нескольких направлениях, а введенные против него международные санкции обескровили экономику РФ.

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Кроме того, российская агрессия привела к мощной консолидации стран Запада для поддержки Украины военной и финансовой помощью, и перспективе расширения НАТО за счет вступления туда Швеции и Финляндии.

Благодаря невероятной стойкости украинского народа, его страх и растерянность в первые дни тех трагических событий сменились решительностью и уверенностью в неотвратимой победе.

В то же время россиян кровавая авантюра их диктатора Владимира Путина привела к крушению иллюзий по поводу «второй армии в мире» и отсутствию каких-либо перспектив практически в любых сферах.

И вот, в годовщину начала полномасштабного вторжения, украинцы делятся своими историями, пытаясь взглянуть на те события по-новому, а мировое сообщество восхищается их несгибаемостью.

Фото: Скриншот с Facebook

Многие также вспоминают тот милитаристский угар, который наблюдался среди россиян, уверенных, что захват Киева — это дело нескольких дней, а то и часов.

Реальность для оккупантов оказалась отнюдь не такой, как они ожидали.