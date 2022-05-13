«Верю ли я ему? Только ему и верю». Подборка постов, мемов и даже песен, посвященных главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному 13 мая, 19:31 Цей матеріал також доступний українською С Украиной в сердце (Фото:brave_ua/Twitter)

«Верю ли я ему? Только и ему и верю», — краткий итог разговоров украинцев о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном. Уже третий месяц он во главе украинского войска сражается с оккупантами РФ. Залужный стал первым кавалером нового государственного отличия — Крест боевых заслуг, который вручил лично президент Украины Владимир Зеленский. В Сети пишут слова благодарности руководителю ВСУ, милые шутки и даже посвящают ему песни. НВ собрало актуальные посты.

На YouTube-канале НВ рассказали историю главнокомандующего и его путь от командира взвода до руководителя ВСУ.

Блогер и военный ВСУ Алексей Петров напоминает, что именно Залужный и армия, которую он повел в бой, спасли Украину и спасают ее дальше.

Видео дня

В Сети главнокомандующего искренне поздравляли с военным отличием, которое шестого мая Владимир Зеленский вручил Залужному.

Напомним, что до начала войны Украине и ее военным давали максимум 72 часа до поражения. Но уже третий месяц ВСУ по достоинству держат оборону.

Но в Сети без шуток не обошлось. Вот милое видео, чтобы напомнить, что до каждого русского солдата дойдет «привет» от украинских военных. Directed by Залужный, так сказать.

Но заметим, что и сам главнокомандующий тоже умеет шутить. На его странице в Facebook написано, что он из Иерусалима, столицы Израиля, где проживают евреи. Так он потролил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который во время интервью итальянской телекомпании Mediaset назвал фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера евреем. Так он аргументировал денацификацию Украины, несмотря на то, что у президента Владимира Зеленского еврейские корни.

Часто пользователи называют его «железным генералом». С этим тяжело не согласиться.

С Украиной в сердце!

Залужному также посвятили песню. Еще одна к плейлисту на день победы Украины.

Отметим, что отпор, который украинская армия дает российскому агрессору, удивил многих в мире. Военные успехи стали возможны благодаря современному способу ведения боевых действий и новому поколению генералов, в частности главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, пишет Politico.

Издание уверено, что он станет легендарной фигурой в истории Украины. НВ предлагает перевод статьи Украинский «железный генерал» - герой, а не звезда.



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