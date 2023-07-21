«Гиркина взяли, но Стрелков сумел уйти». Задержание бывшего главаря «ДНР» породило волну мемов и язвительных насмешек — обзор 21 июля, 15:38 В соцсетях смеются, что теперь Гиркину придется создавать «Клуб посаженных патриотов» (Фото:Коллаж NV)

Кремлевский режим продолжает претворять в жизнь известную поговорку о жабе и гадюке, лучше всего характеризирующую тот кризис, в котором оказалась РФ после целого ряда военных поражений в Украине и внутриполитических потрясений, вроде военного мятежа ЧВК Вагнера.

В пятницу, 21 июля, в Telegram-канале российского террориста Игоря Гиркина, называющего себя «Стрелковым», появился пост от имени его жены, в котором сообщалось о задержании военного преступника представителями следственного комитета по подозрению в экстремизме.

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Фото: Скриншот/Twitter

Чуть ли не с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он активно критиковал руководство минобороны РФ за «недостаточные», по его мнению, усилия для победы над противником.

При этом доставалось от Гиркина и лично российскому диктатору Владимиру Путину, которого тот обвинял в слабости и нерешительности.

Однако до этих пор ему каким-то образом, вероятно, из-за своих связей в спецслужбах страны, удавалось избегать каких-либо репрессий, хотя к другим гражданам РФ они активно применялись и за меньшее.

Первым признаком возможного задержания Гиркина стало взятие под стражу его близкого соратника по так называемому «Клубу рассерженных патриотов», 74-летнего отставного полковника ШРУ Владимира Квачкова, уже отбывавшего ранее 13-летний срок по обвинению в подготовке вооруженного мятежа.

Такое развитие событий чрезвычайно развеселило украинских и даже некоторых российских пользователей соцсетей.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Неожиданное задержание Гиркина стало поводом для волны мемов, конспирологических теорий и просто язвительных насмешек.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Посадят ли в итоге российские власти человека, ставшего, по его же собственному признанию, «спусковым крючком», начавшим войну на Донбассе, покажет время.

При этом многие считают, что шансы на то, что Гиркин в итоге предстанет и перед международным трибуналом за свои военные преступления, в частности, уничтожение малазийского Boeing 777, не так уж велики, о чем говорит хотя бы тот факт, что большинство одиозных участников тех событий, вроде террористов Гиви, Моторолы и их главаря Александра Захарченко, уже давно в земле.