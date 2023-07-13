«Спартак» и его «гладиаторы». Гиркин ноет из-за скандала с генералом Поповым, прогнозируя новый военный мятеж 13 июля, 13:38 Гиркин считает, что мятеж регулярной армии во главе с Поповым поддержат больше людей, чем путч Пригожина (Фото:NV)

После сообщения об отстранении генерал-майора ВС РФ Ивана Попова, жаловавшегося на колоссальные проблемы оккупационных войск в Украине, российский террорист Игорь Гиркин заныл о неизбежности нового военного мятежа.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

Недовольстве Попова ситуацией на фронте, откровенно высказанное военному руководству РФ, вылезло наружу из-за слива от еще одного генерала, а по совместительству еще и депутата госдумы Андрея Гурулева.

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После этого теперь уже бывший командующий 58-й армией,называющий себя «Спартаком», а своих сторонников «гладиаторами», записал обращение к российским военным, в котором обвинил генштаб в полном безразличии.

В свою очередь Гиркин считает, что, поскольку этот скандал в итоге вылился в публичную плоскость, «неконтролируемый распад» российской армии стал еще ближе.

В своем посте по этому поводу он отмечает, что, в отличие от уголовника Евгения Пригожина, чья ЧВК Вагнера так и не довела свой военный мятеж до логичного конца, Попов вполне может рассчитывать на поддержку военных, что может иметь для кремлевского режима более серьезные последствия.

«Обращение отставленного командарма к общественности — это (в регулярной армии) — нонсенс, скандал, опаснейший прецедент. Почти мятеж. Тем более, что на этот раз его создал не какой-то уголовник, волею фортуны пробившийся „из грязи в князи“, а натуральный кадровый генерал. И не из худших. Дальше, как справедливо отмечают многие комментаторы — только мятежи и неконтролируемый распад армии. А до этого на самом-то деле — рукой подать», — ноет военный преступник.

По его словам, к новому «походу на Москву», в этот раз уже в исполнении регулярной армии, может привести «новое крупное поражение» ВС РФ в Украине, которое, вероятно, уже не за горами.

При этом стоит отметить, что, какой бы мразью ни был Гиркин, в своих прогнозах насчет возможного бунта Пригожина он не ошибся.