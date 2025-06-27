Фиби журналистка, а Пайпер — повариха в столовой. Героинь сериала Все женщины — ведьмы изобразили украинками

27 июня, 17:17
Главных героинь сериала Все женщины — ведьмы изобразили украинками (Фото: Toxa Suknyha/TikTok/скриншот)

В соцсетях искусственный интеллект показал, как бы выглядели героини и герои телесериала Все женщины — ведьмы, если бы они были из Украины.

Соответствующее видео опубликовали в TikTok-аккаунте Toxa Suknyha. На кадрах главные героини сериала Фиби, Пайпер, Пейдж и Прю предстают в виде журналистки, работницы столовой, социальной работницей и музейной работницей.

Также искусственный интеллект «превратил» и других героев сериала на украинцев.

@toxasukhyna @Toxa Sukhyna @Toxa Sukhyna @Toxa Sukhyna #всіжінкивідьми #серіалвсіжінкивідьми #чародійки #зачаровані #відьмочки ♬ The Otherside - Birdy

Ранее в сети появилось видео, сгенерированное ИИ, на котором украинкой изобразили также и американскую знаменитость Ким Кардашьян.

Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Сериал Телесериал Искусственный интеллект Видео TikTok

