В соцсетях искусственный интеллект показал, как бы выглядели героини и герои телесериала Все женщины — ведьмы, если бы они были из Украины.

Соответствующее видео опубликовали в TikTok-аккаунте Toxa Suknyha. На кадрах главные героини сериала Фиби, Пайпер, Пейдж и Прю предстают в виде журналистки, работницы столовой, социальной работницей и музейной работницей.

Реклама

Также искусственный интеллект «превратил» и других героев сериала на украинцев.

Ранее в сети появилось видео, сгенерированное ИИ, на котором украинкой изобразили также и американскую знаменитость Ким Кардашьян.