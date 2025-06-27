Фиби журналистка, а Пайпер — повариха в столовой. Героинь сериала Все женщины — ведьмы изобразили украинками
Главных героинь сериала Все женщины — ведьмы изобразили украинками (Фото: Toxa Suknyha/TikTok/скриншот)
В соцсетях искусственный интеллект показал, как бы выглядели героини и герои телесериала Все женщины — ведьмы, если бы они были из Украины.
Соответствующее видео опубликовали в TikTok-аккаунте Toxa Suknyha. На кадрах главные героини сериала Фиби, Пайпер, Пейдж и Прю предстают в виде журналистки, работницы столовой, социальной работницей и музейной работницей.
Также искусственный интеллект «превратил» и других героев сериала на украинцев.
Ранее в сети появилось видео, сгенерированное ИИ, на котором украинкой изобразили также и американскую знаменитость Ким Кардашьян.
