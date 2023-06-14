Оккупантов заставили два часа ждать речь генерала, пока ВСУ не ударили по ним из HIMARS 14 июня, 15:32 Так называемые «военкоры» обвиняют во всем генерал-майора Сухраба Ахмедова (Фото:t.me/apwagner)

В прокремлевских Telegram-каналах в среду, 14 июня, появилась информация о массированном ударе украинской армии по скоплению российских захватчиков, которых заставили два часа ждать речь одного из своих генералов.

Как утверждается, данный инцидент произошел в районе Кременной Луганской области, когда оккупанты как раз готовились идти в наступления на позиции ВСУ.

«Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивирующее молвит. Но вместо него свое слово сказали РСЗО HIMARS и артиллерия противника. На Южнодонецком направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем от преступной глупости командира дивизии», — отмечает один из так называемых «военкоров».

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При этом, по словам других пропагандистов, речь идет не только о живой силе, но и о колонне бронетехники.

Фото: TheDeadDistrict/Twitter

Фото: TheDeadDistrict/Twitter

Согласно имеющимся данным, оратором, чью речь ждало российское «пушечное мясо», является генерал-майор Сухраб Ахмедов.

Фото: t.me/apwagner

В то же время точное количество ликвидированных и раненых в результате удара ВСУ не уточняется.