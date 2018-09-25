Футбольные журналисты сняли блог про автохамов. В первом выпуске на них напали с битой

Футбольные журналисты с YouTube-канала ТаТоТаке запустили новое шоу под названием Зупини Лося, в котором просят водителей не нарушать правила дорожного движения.
В первом выпуске шоу бывший ведущий и журналист программы Профутбол Константин Андриюк и экс-главред сайта Tribuna.com Сергей Болотников просили водителей убрать припаркованные автомобили с полосы для общественного транспорта возле торгового центра Ocean Plaza.
Ведущие просили нарушителей припарковаться на парковке торгового центра. Некоторые соглашались, а некоторые вели себя крайне агрессивно. Один из водителей настолько не контролировал себя, что напал на журналистов с битой.
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