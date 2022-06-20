Скуби-Ду! Где ты? На Airbnb сдают в аренду таинственный фургон главных героев мультфильмов и фильмов о собачке 20 июня, 18:34 Цей матеріал також доступний українською Такой же, как в фильмах (Фото:Airbnb)

На Airbnb с 16 июня появилась возможность арендовать таинственный фургон главных героев франшизы о псе Скуби-Ду и четырех друзьях, расследовавших якобы мистические дела. Идея принадлежит голливудскому актеру Мэттью Лилларду, сыгравшему одного из героев в фильме Скуби-Ду, где ты? (2002 года). Об этом стало известно из онлайн-сервиса.

Забронировать можно одну ночь с 24 по 26 июня, но все места уже выкуплены. В фургончике можно будет поностальгировать за прослушиванием компакт-дисков, повторном просмотре фильмов и мультсериалов о Скуби-Ду, а также отдохнуть на свежем воздухе в гамаках.

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Фото: Airbnb

Желающие получат закуски и даже смогут выбрать себе ужин из списка любимых блюд Шегги и Скуби: хот-доги или бургеры с баклажанами, например.

Фото: Airbnb

Стоимость проживания — 20 долларов за ночь. Арендовать фургончик можно только в Южной Калифорнии.

Лиллард рассказал, что решил реализовать эту идею к 20-летию съемки фильма, в котором он участвовал. «Чтобы отпраздновать эпическую годовщину (и поделиться силой Шегги с другими), я приглашаю нескольких поклонников посетить великолепный таинственный фургончик. Давайте вернемся в 2002 год и в Скуби Дуби Дуу!» — пишет актер и продюсер.

Отметим, что на Airbnb часто появляются необычные предложения по аренде. К примеру, ранее компания Disney создала домик Винни-Пуха в Британии, теперь фанаты персонажа смогут забронировать его на Airbnb. Домик возведен в Эшдаунском лесу, где происходили приключения героя в книгах Алана Милна. Сделали это к 95-му дню рождения Винни-Пуха. Или же в Далласе, штат Техас, семейная пара Джереми и Келси стилизовали свой дом под жилье из самой известной рождественской комедии Один дома.

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